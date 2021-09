Hegymászás

Dhaulagiri Expedíció: Klein Dávid és Suhajda Szilárd elérte az alaptábort

Most az úgynevezett akklimatizációs időszak következik a hegymászók számára, amikor a hegyen fel-le ingázva egyre magasabban építenek ki táborokat. 2021.09.15 16:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Klein Dávid és Suhajda Szilárd kedden elérte az alaptábort a Zajo Dhaulagiri Expedíció 2021 keretében, amelynek célja a 8167 méter magas Viharok hegyeként is emlegetett, Dhaulagiri hegycsúcs elérése oxigénpalack és teherhordók nélkül - közölte az Eseményhorizont csapata szerdán az MTI-vel.



Mint írják, az Eseményhorizont két hegymászója, Klein Dávid és Suhajda Szilárd szeptember elsején indult el Budapestről Nepálba.



"Egy hosszú és kalandos felmenetet követően végre megérkeztünk a Dhaulagiri lábához. A következő napokban berendezzük alaptáborunkat és készülődünk első akklimatizációs körünkre. Jelenleg sűrű felhőben vagyunk és megállás nélkül szakad az eső" - idézi a közlemény Suhajda Szilárd hegymászót.



Most az úgynevezett akklimatizációs időszak következik a hegymászók számára, amikor a hegyen fel-le ingázva egyre magasabban építenek ki táborokat. Pár nap pihenő után el is indítják első akklimatizációs körüket, mely során céljuk, hogy 5850 méteren eltöltsenek 1-2 éjszakát az egyes táborban. Ezt követően visszaereszkednek az alaptáborba és újabb pihenőnapok következnek, majd a kettes és hármas tábor kiépítése. Ha sikerül néhány éjszakát eltölteniük a 7400 méter magas hármas táborban, akkor egy többnapos pihenőt követően megkezdik a csúcsmászást. Erre várhatóan október közepén kerül sor, azonban a helyi időjárási viszonyok ezt befolyásolhatják. A hegymászók a magaslati táborokban sátrat állítanak, amelyekben élelmet, a főzéshez szükséges gázt és egyéb eszközöket hagynak - emlékeztet a kommüniké.



Klein Dávid 2016-ban első magyar megmászóként egyedül állt a legveszélyesebb nyolcezres csúcs, a szintén Nepálban található Annapurna csúcsán. 2019-ben Suhajda Szilárd szintén egyedül ért fel, magyarok közül elsőként, a Kína és Pakisztán határán fekvő K2 csúcsára.