Triatlon-ob

Pistyúr és Mélypataki nyerte a hosszú távú triatlon ob-t Balatonkenesén

A férfiaknál Pistyúr Bence, a nőknél Mélypataki Réka nyerte meg vasárnap a triatlonosok hosszú távú országos bajnokságát Balatonkenesén.



A nyárias időben Pistyúr Bence 9:06:52 óra alatt teljesítette a 3,8 kilométer úszásból, 180 kilométer kerékpározásból és zárásként a maratoni (42,195 kilométer) lefutásából álló viadalt. A győztest Szilágyi Péter (Tiszakécske) és Plesz Botond (Balatonman) követte a második, illetve harmadik helyen.



Pistyúr az MTI-nek elmondta: az előző években rendre a dobogó közelében végzett a hosszú távon - háromszor volt negyedik, illetve tavaly ötödik -, így egy álma vált most valóra az éremszerzéssel. Az pedig csak ráadás a számára, hogy a legfényesebbet sikerült begyűjtenie.



"Idén eddig nem a legjobban sikerültek a versenyeim, de a rövidebb távokat amúgy is csak felkészülési állomásoknak tekintettem. Sajnos volt egészségi panaszom, amit tudatosabb táplálkozással sikerült kordában tartani. Igaz, még így sem volt zökkenőmentes a mai teljesítményem, de gondot azért nem jelentett. Az úszás már jól sikerült, elsőként jöttem ki a kerékpárral, amiről aztán tizennégy perces előnnyel indultam futni. Tudtam, hogy a mögöttem érkező Szilágyi Peti gyors, ezért próbáltam beosztani az erőmet, ami sikerült is. Bár legfőbb riválisom felzárkózott rám, a végére azért maradt az előnyömből" - nyilatkozta. Hozzátette: a verseny jó visszajelzés számára, hogy volt értelme a befektetett munkának, ami a győzelemmel teljes mértékben megtérült.



A nőknél első Mélypataki 10:41:17 óra alatt ért célba, és utasította ezzel maga mögé Kovács Évát, valamint Borosnyai Virágot.



Kiemelte: korábban még nem sikerült magyar bajnokságot nyernie, ezúttal is csupán az éremszerzésben bízott.



"Körülbelül ilyen időt szerettem volna, mint amit elértem, és nagyon boldog vagyok, hogy ez most győzelmet ért. Három éve Nagyatádon már voltam második, de a mostani pályán teljes távokat mentünk, és több volt benne a szintkülönbség is. Különösen a futásom alakult küzdelmesen, az első kör után annyira kész voltam, hogy majdnem kiálltam és feladtam. Aztán valahogy mégis sikerült tovább mennem, átlendültem a holtpontomon, és megtartottam az előnyömet" - hangsúlyozta.