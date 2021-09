Sport

Albánia nyert végül Magyarország ellen

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-s vereséget szenvedett az albán csapat vendégeként a 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatának ötödik fordulójában.



Az Elbasanban rendezett vasárnapi összecsapáson a hazaiak végig veszélyesen futballoztak, és Armando Broja 87. percben szerzett góljával otthon tartották a három pontot.



Ez volt a két csapat hetedik egymás elleni mérkőzése, az albánok először szereztek gólt és első alkalommal diadalmaskodtak.



Marco Rossi együttese szerdán Andorrát fogadja vb-selejtezőn.



Vb-selejtezők, I csoport, 5. forduló:

Albánia-Magyarország 1-0 (0-0)

Elbasan, v.: Danny Makkelie (holland)



gólszerző: Broja (87.)



sárga lap: Gjasula (78.), Cekici (92.), Broja (92.), illetve Orbán (80.)



Albánia:

Etrit Berisha - Albi Doka, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti, Marash Kumbulla - Amir Abrashi (Endri Cekici, 68.), Klaus Gjasula, Lorenc Trashi (Odise Roshi, a szünetben) - Myrto Uzuni, Bekim Balaj (Armando Broja, 78.), Nedim Bajrami (Qazim Laci, 63.)



Magyarország:

Gulácsi Péter (Dibusz Dénes, a szünetben) - Botka Endre (Varga Roland, 88.), Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila, Fiola Attila - Nagy Ádám, Kleinheisler László, Gazdag Dániel (Sallói Dániel, 67.) - Szoboszlai Dominik, Sallai Roland (Hahn János, 89.)

II. félidő:

87. perc: Fiola vesztett "gyanús körülmények" között labdát a hazai térfél közepén, a kiugratást Broja kapta, rávezette a labdát Langra, aki nem támadta meg, a csatár pedig nagy erővel kilőtte a kapu bal oldalát (1-0).



Az albánok kezdték jobban a találkozót, mégis a 18. percben kis híján vezetést szerzett a magyar csapat, de Kleinheisler közeli lövését hárította a hazaiak kapusa.



A vendéglátók a folytatásban is veszélyesebben futballoztak, a 34. percben pedig egy elképesztő lehetőség maradt ki Kumbulla révén, a védő egy szöglet után két méterről nem tudta bevenni a kaput.



Gulácsi a második félidőben nem tudta folytatni a játékot, miután az első játékrészben összeütközött Balajjal, aki eltalálta a magyar kapus fejét.



A második játékrész is albán helyzettel indult, de Dibusz jól zárta a szöget. A Ferencváros kapusának a 72. percben már valóban be kellett avatkoznia egy újabb albán lehetőségnél, a hajrában pedig Orbán "sárgázta ki" magát az Andorra elleni összecsapásról.



A magyar válogatott a 86. percben alakított ki először helyzetet a második félidőben, de Szoboszlainak kiszorított szögből nem sok esélye volt a gólszerzésre.



A 87. percben a csereként beállt Broja megszerezte a vezetést a hazaiaknak, akik innentől kezdve már nem is engedték ki a kezükből a sikert.