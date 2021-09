Magyar-angol

Szijjártó az olasz himnuszt kifütyülő angol szurkolókról készült videóval reagált a magyar drukkereket ért bírálatokra

Az Európa Bajnokság döntője előtt a Wembley stadionban készült videóval reagált Szijjártó Péter a magyar-angol világbajnoki selejtezőn a Puskás Arénában a magyar drukkerek viselkedését érő bírálatokra; a felvételt a külgazdasági és külügyminiszter pénteken tette közzé a közösségi oldalán.



Az angol játékosok panaszkodnak a tegnapi "ellenséges budapesti hangulat miatt" - írta posztjában a miniszter, hozzátéve: az angliai felvételen az olasz himnusz alig hallható az angol szurkolók füttykoncertje közepette. Akkor is nyilatkoztak vajon hasonlókat? - tette fel a kérdést Szijjártó Péter.



A csütörtök esti mérkőzésen az angol válogatott tagjainak elmondása szerint a magyar drukkerek gúnyosan adtak hangot a nemtetszésüknek, amikor a vendégcsapat játékosai rasszizmus ellenes gesztusként féltérdre ereszkedtek a kezdés előtt, majd az angol gólok után műanyag poharakat és egyéb tárgyakat dobáltak a pályára, illetve rasszista rigmusokat énekekeltek.



A brit médiában megjelent egyöntetű elítélés mellett megszólalt Boris Johnson miniszterelnök is, aki tweetjében "teljes mértékben elfogadhatatlannak" nevezte, hogy az angliai játékosokat rasszista támadások érték Magyarországon. A kormányfő is felszólította a FIFA-t, hogy "tegyen határozott lépéseket a felelősökkel szemben annak érdekében, hogy ezt a fajta gyalázatos magatartást végleg kiirtsák a sportágból".