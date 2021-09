Magyar-angol

Boris Johnson is megszólalt a magyar szurkolók viselkedése miatt

A kormányfő is felszólította a FIFA-t, hogy "tegyen határozott lépéseket a felelősökkel szemben annak érdekében, hogy ezt a fajta gyalázatos magatartást végleg kiirtsák a sportágból".

A magyar válogatott 4-0-ra kikapott csütörtök este az angolok elleni világbajnoki selejtezőn a budapesti Puskás Arénában. A magyar szurkolók viselkedése miatt azonban a folytatás hazai pályán nem biztos, hogy olyan lehet, amilyet szeretnénk. Könnyen zárt kapus meccsel büntethet a FIFA, ráadásul az angol szövetség is a nemzetközi szövetséghez fordul a rasszista megnyilvánulások miatt.



Gareth Southgate és Harry Kane után most Boris Johnson brit miniszterelnök is megszólalt az ügyben Közösségi oldalán azt írja: "teljesen elfogadhatatlan, hogy az angol játékosoknak rasszista inzultusokat kellett elszenvedniük Magyarországon". A kormányfő is felszólította a FIFA-t, hogy "tegyen határozott lépéseket a felelősökkel szemben annak érdekében, hogy ezt a fajta gyalázatos magatartást végleg kiirtsák a sportágból".



Az európai szövetség (UEFA) júliusban három zárt kapus mérkőzésre - az egyiket két év próbaidőre felfüggesztve - büntette a magyar válogatottat, mert drukkerei diszkriminatív magatartást tanúsítottak a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság három csoportmeccsén.