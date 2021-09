A FIFA-hoz fordul az angol labdarúgó-szövetség a magyar drukkerek rasszista viselkedése miatt

A brit sajtó rasszista magyar szurkolókról ír a csütörtöki Magyarország-Anglia mérkőzés kapcsán, az angol labdarúgó-szövetség pedig a FIFA-hoz fordul a magyar szurkolók viselkedése miatt - írja a Telex.



A brit lapok azt írják, hogy az angol válogatott két játékosát, az első gólt szerző Raheem Sterlinget és Jude Bellinghamet rasszista támadások érték a meccs alatt. A BBC azt írja, hogy Sterlinget megdobálták a nézők, amikor a gólját ünnepelte, majd a harmadik gól után a lelátóról petárdát dobtak a pályára. Állítólag a meccs utáni interjúja közben jéggel dobták meg Gareth Southgate angol szövetségi kapitányt is, aki elmondta: saját maga nem tapasztalt rasszista megnyilvánulásokat a mérkőzés alatt.



Azt viszont elmondta, hogy máshonnan értesült ilyen esetekről, és megteszik a szükséges lépéseket.



"A kispadon nem voltam tudatában annak, hogy rasszista incidensek történtek. Ez teljességgel elfogadhatatlan. Természetesen mindent jelentünk az európai szövetségnek, mi megpróbálunk kiállni az igazunkért, majd mások eldöntik, hogy ennek milyen következményei legyenek" - mondta.



Briliáns győzelemről és elfogadhatatlan hangulatról írt Jack Grealish is a Twitteren:

Brilliant win in a unacceptable atmosphere 🤦🏻‍♂️ Well done though boys 💙🍺 pic.twitter.com/nUmYDB7J43