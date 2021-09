Sport

Album formájában is megjelent a magyar futball történetét bemutató fotósorozat

A KÖRKÉP címmel album formájában is megjelent a magyar futball történetét a Puskás Aréna negyedik szintjén 126 képben bemutató fotósorozat. 2021.09.02 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kiadványt bemutató szerdai sajtótájékoztatón Szöllősi György, a kiadó Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke emlékeztetett arra, hogy annak idején Fürjes Balázs kormánybiztostól és Csányi Sándortól, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökétől kaptak felkérést arra, hogy a szövetség és a Sportmúzeum szakértőivel közösen állítsanak össze egy olyan fotógyűjteményt, amely hűen reprezentálja a magyar futball sikerekben és nagy egyéniségekben gazdag történetét. Hozzátette, a képek Skardelli György főtervező által megálmodott, stilizált montázsok formájában láthatók a díszpáholyok emeletén lévő körfolyosó falán.



Szöllősi kifejtette, mivel a monumentalitásában is lenyűgöző körkép ritkán és kevesek számára csodálható meg, ezért gondoltak arra, hogy album formájában is megjelentetik a 126 képből álló gigantikus kiállítást, amelyet a Puskás Arénában 951 lépéssel lehet körbejárni.



"A szám természetesen jelképes, ugyanis ennyi hivatalos mérkőzést játszott könyvünk nyomdába adásáig a magyar labdarúgó-válogatott" - fűzte hozzá az MSÚSZ elnöke. Amint elhangzott, a több mint 300 oldalas kiadványban nemcsak a létesítményben látható montázsok és az eredeti képek találhatók meg, hanem a szerkesztők - Dénes Tamás és S. Tóth János - mindegyikhez szöveges kiegészítést írtak a keletkezésük körülményeiről és a rajtuk szereplő jelenetekről, szereplőkről. Ezek ráadásul angol nyelven is elolvashatók.



Dénes Tamás kifejtette: a kiadvány megírásakor a bőség zavarával küzdöttek, majd arról beszélt, hogy a szerkesztéskor kiemelt szerepet kapott a magyar labdarúgás aranykorszaka, amely az ötvenes évekről az 1966-os világbajnokságig tartott. Ugyanakkor röviden igyekeztek a magyar női labdarúgást és olyan magyar származású egyéniségeket is bemutatni, mint Jenei Imre és Bölöni László, akik a sikereiket más ország színeiben érték el.



"Akik az albumot a kezükbe veszik, napokig nem tudják majd letenni" - ígérte Dénes.



A könyvbe a kiváló magyar játékosokon kívül két kitűnő sportriporter, Pluhár István és Szepesi György, két játékvezető, Palotai Károly és Puhl Sándot is bekerült, akiknek a neve elválaszthatatlan a magyar futballtól.



Fürjes Balázs kormánybiztos felidézte, hogy az új aréna megtervezésekor is fontos szempont volt, hogy idézze fel az egykori Népstadiont, mert a múlt megbecsülése nélkül sokkal szegényebb a jelenünk.



A 70-szeres válogatott Nyilasi Tibor azt mondta, hogy a kiadványt fantasztikus élmény lapozgatnia, mert élete legszebb időszaka elevenedik meg benne.



Az albumot a könyvesboltokban nem terjesztik, kizárólag a Magyar Sportújságírók Szövetségénél rendelhető meg.