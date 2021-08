Sport

Kijutott a világbajnokságra a magyar női bridzsválogatott

A hatodik helyen zárt az európai selejtezőben, ezzel kijutott a jövő évi olaszországi világbajnokságra a magyar női bridzsválogatott. A Hegedüs Orsolya, Lajos Hanka, Szűcs Villő, Tichy Eszter, Zalai Ágnes ötös előtt soha nem kvalifikálta magát egyik felnőtt kategóriában sem magyar csapat bridzs-vb-re.



A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a selejtezőt a világjárvány miatt online rendezték, a nyílt és a női versenyen is az első nyolc szerzett jogot a vb-indulásra azzal, hogy ha a házigazda olasz nyílt válogatott is bekerül oda, akkor a kilencedik helyezett is kijut.



A magyar női csapat egyedül az első fordulóban elszenvedett veresége után nem állt vb-szereplést érő helyen, a legjobb pozíciója az ötödik volt a versenyen, végül hatodikként zárt, ezzel jövőre az 1974-ben életre hívott női vb történetében először ott lesz az indulók között.



A II. világháború után lett nem meghívásos a bridzsvilágbajnokság (1934-ben és 1938-ban Eb-t nyert Magyarország, 1937-ben a budapesti Vigadóban pedig világbajnokságot rendezett és ott második lett), azóta magyar csapatnak sosem sikerült kijutnia a vb-re sem a nyílt, sem a női, sem a szenior, sem pedig a legújabb kategóriában, a vegyes (egy nő és egy férfiból álló párok) csapatok között.



A Dumbovich Miklós, Hegedűs Gál, Szabó Csaba, Szegedi Balázs, Winkler Gábor összeállítású nyílt magyar válogatott végig a vb-szereplést jelentő kilencedik hely közelében állt a selejtezőben, de végül tizedik lett, azaz egy hajszállal lemaradt az indulási jogról.