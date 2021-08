Sport

Vb-selejtezők - Marco Rossi keretet hirdetett

Tamás Márk és Sallói Dániel is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a szeptember elején sorra kerülő három világbajnoki selejtezőre készül. 2021.08.25 13:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Illyés Tibor

Marco Rossi szövetségi kapitány szerdai kerethirdetése során elhangzott, hogy visszatér a nemzeti csapatba Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig futballistája, aki sérülése miatt lemaradt nyáron a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságról.



"Két hónappal vagyunk az Európa-bajnokság után, értékeléseket végeztünk, és nem kellett nagy mértékben változtatnunk azon a kereten, amely helyt állt a kontinensviadalon. Ugyanazt a légkört szeretnénk, amit az Eb-n sikerült kialakítanunk. Tőkésítjük azt a munkát, amit az Eb-n és az előtte lévő harmincöt napban elvégeztünk" - nyilatkozta Rossi, hozzátéve, hogy nem is volt sok lehetősége a változtatásra. Ugyanakkor újoncként bizalmat szavazott Tamás Márknak, aki lengyel csapatánál alapember lett és régóta figyelte már.



Hozzátette, Sallói Dániel már 2018-ban volt a keret tagja, az azóta eltelt három évben megérett a csapatjátékra, rengeteg gólt szerez az amerikai bajnokságban. Az egyetlen probléma vele, hogy nagy utazás vár rá az Egyesült Államokból.



A magyarok jövő csütörtökön az Eb-döntős angolokat fogadják a Puskás Arénában, három nappal később az albánok vendégeként lépnek pályára, majd szeptember 8-án az andorraiakkal játszanak, ugyancsak otthon.



Az angolok elleni összecsapással kapcsolatban Marco Rossi megjegyezte, az Eb-döntősnek olyan erős kerete van, hogy az eredmény ellenük "meg van írva a csillagokban", de a múltban már több nagycsapatot is sikerült meglepnie a válogatottnak. Hozzátette, az ilyen meglepetések azért már nem könnyűek, hiszen a gárda felé már sokkal komolyabb a tisztelet. Az olasz tréner hangsúlyozta, az angolok után Albánia ellen sem lesz könnyű dolga az együttesnek, ráadásul idegenben játszik. Andorráról szólva a tréner kijelentette, a magyar válogatott senkit sem becsülhet alá, elég csak 2017 júniusára gondolni, amikor a miniállam legjobbjai 1-0-ra nyertek.



A két hazai összecsapásra minden jegy elkelt a Puskás Arénába, Marco Rossi szerint a szurkolói hangulat egy olyan vagyon, amit nem tékozolhat el a gárda. Azonban megkérte a drukkereket arra, ne csináljanak butaságot, ne "buzizzanak, vagy cigányozzanak", hiszen egy esetleges zárt kapus büntetéssel nehéz helyzetbe kerülne az együttes.



A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az U21-es válogatotthoz visszatérő Gera Zoltán helyére a játékosként többek között a Debrecenben, a Ferencvárosban és a Sampdoriában is megfordult Laczkó Zsolt érkezik a válogatotthoz pályaedzőként.



"Nagy megtiszteltetés, hogy csatlakozhatok a szakmai stábhoz, nem sokat gondolkodtam Marco Rossi felkérésén. Mindent meg fogok tenni, hogy hogy segíteni tudjak a játékosoknak." - mondta Laczkó.

A magyar válogatott kerete:

kapusok:

Bogdán Ádám (Ferencváros), Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig)

védők:

Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Nyizsnij Novgorod), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergő (Hajduk Split), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahce), Tamás Márk (Slask Wroclaw)

középpályások: Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Bristol City), Loic Nego (MOL Fehérvár FC), Schäfer András (DAC), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

támadók:

Hahn János (Paksi FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Sallói Dániel (Sporting Kansas City), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (Mainz), Varga Kevin (Kasimpasa), Varga Roland (al-Ittihad Kalba)