Sport

Bundesliga - Huszonötezer néző mehet a Bayern meccseire

A müncheniek honlapja szerdán arról számolt be a bajor állam bejelentése kapcsán, hogy a stadionok mostantól kezdve ötvenszázalékos kihasználtsággal, de maximum 25 ezer néző befogadásával működhetnek.



Mindez azt jelenti, hogy az Allianz Arénéban szombaton Dárdai Pál csapata, a pont nélkül sereghajtó Hertha BSC 25 ezer szurkoló előtt léphet pályára. A találkozóra továbbra is csak a koronavírus ellen beoltottak, a gyógyultak, illetve a teszttel rendelkezők léphetnek be.