Klein Dávid és Suhajda Szilárd újabb nyolcezres hegycsúcs megmászására készül

A páros több évre felépített programját - beleértve a Mount Everest palack nélküli megmászásának tervét - felborította a koronavírus-járvány.

A Föld hetedik legmagasabb hegycsúcsa, a Nepálban található 8167 méter magas Dhaulagiri megmászása készül Klein Dávid és Suhajda Szilárd - közölte az Eseményhorizont csapata kedden az MTI-vel.



A Zajo Dhaulagiri Expedíció 2021 mászópárosa szeptember 1-jén repül Budapestről Katmanduba, és várhatóan két hónapot tölt majd a Himalájában. A csúcsmászás az akklimatizációs időszakot követően, október elején várható - írták a közleményben, amely szerint Klein Dávid és Suhajda Szilárd ezúttal is "tiszta eszközökkel", mesterséges oxigén és magashegyi teherhordók igénybevétele nélkül próbál majd feljutni a csúcsra.



A környezettudatos expedíció a sportszerű hegymászás értékeire és a környezetvédelem fontosságára is fel szeretné hívni a figyelmet - közölték.



Felidézték, hogy Erőss Zsolt 2006-os sikere óta több magyar expedíció is megpróbált feljutni a "viharok hegyeként" is emlegetett Dhaulagirire, de nem jártak sikerrel.



Emlékeztettek arra, hogy Klein Dávid 2016-ban első magyar állampolgárként jutott fel a legveszélyesebbnek tartott nyolcezres hegyóriás, az Annapurna csúcsára.



2019-ben Suhajda Szilárd szintén első magyarként léphetett a világ második legmagasabb pontjára, a 8611 méteres K2 csúcsára. A páros több évre felépített programját - beleértve a Mount Everest palack nélküli megmászásának tervét - azonban felborította a koronavírus-járvány.



A járványhelyzet okozta viszontagságos időszak után az őszi himalájai szezon végre lehetőséget kínál a folytatásra. Az Eseményhorizont expedíciójának híreit többek között a sportolók Facebook-oldalain lehet majd nyomon követni - írták.