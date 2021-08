Sport

Orbán: lehet, hogy mi már nem érjük meg, de lesz magyar olimpia

A miniszterelnök szerint a magyar a világ egyik legversenyképesebb nemzete, a kormány kiemelten támogat sportágakat, de azok számonkérése majd január-februárban várható, és még a választások előtt szeretnék megkötni a következő hosszú távú megállapodást. 2021.08.13 10:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orbán Viktor a Nemzeti Sportnak adott interjújában beszélt az olimpiáról, a magyar sportról és egy esetleges olimpiarendezésről is. Mint mondta, neki nem dolga az olimpia értékelése, azt meghagyná a szakmai szervezeteknek, de véleménye persze neki is van. Magyarország hat aranyérem mellett hét ezüstöt, és hét bronzot nyert Tokióban, a nemzetek közt a 15. helyen végzett.



"Nagyapám úgy nevelt, hogy a nemzeti mezben pályára lépő sportolóknál fontosabb nem képzelhető el. Azt nézni kell, ismerni kell őket, mert ők mi vagyunk" - fogalmazott a miniszterelnök, aki elmondta, hogy minden olimpia előtt készít egy becslést, hogy hány olyan esély van, ahol mi vagyunk azok, akiknek nyerniük kell. Most 13-14 aranyra tette ezt a számot, a megfigyelése szerint ennek a felét szokták megnyerni.



A miniszterelnök szerint a magyar a világ egyik legversenyképesebb nemzete. Az interjúban szó esett arról is, hogy öt éve, Rióban 7-1 volt a nők javára az aranyak megoszlása, most 5-1 a férfiaknak.



"A magyar sportnak ezt a kettősségét most is érzékelem. Legutóbb már el voltam keseredve, hogy a férfiaknak nem sikerül" - mondta Orbán. Közölte, hogy az aranyérmeknek mitológiája van.



A kormány kiemelten támogat sportágakat, de azok számonkérése majd január-februárban várható, és még a választások előtt szeretnék megkötni a következő hosszú távú megállapodást.



Mint mondta, őszintén kell szembenézni a helyzettel, eltelt nyolc, kilenc év, nagyon sok lehetőséget és sok pénzt kaptak, most mindenkinek szakmai és pénzügyi elszámolást kell készítenie, hogyan sáfárkodott ezzel a lehetőséggel.



"Beszámolás, elszámolás és utána az új hosszú távú megállapodás, ez következik most minden sportágban" - tette hozzá.



Az olimpiarendezéssel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: ez egy olyan szerelem, aminek nincs vége. "A szükséges képességek, a sport szeretete, a sport fontossága, a nemzeti érzés, a gazdasági erő, a kultúra, mind megvannak, meg is maradnak. Ezért, bár lehet, hogy mi már nem érjük meg, de lesz magyar olimpia. Bennünket kicsinyes okokból, politikai haszonlesésből most el lehetett ütni az olimpia rendezésétől, de a magyaroktól nem lehet elvenni ezt az álmot" - fogalmazott.