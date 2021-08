Sport

Lionel Messi nem marad az FC Barcelonánál

támadó 2000 óta játszott a barcelonai együttesben, 2004 óta volt a felnőtt keret tagja, de június végén lejárt a szerződése.

A hatszoros aranylabdás argentin Lionel Messi nem marad az FC Barcelona labdarúgója - számolt be róla a katalán klub honlapja csütörtökön.



A támadó 2000 óta játszott a barcelonai együttesben, 2004 óta volt a felnőtt keret tagja, de június végén lejárt a szerződése.



A közlemény szerint a klubnak és a játékosnak is egyértelmű szándéka volt a közös folytatás, meg is egyeztek, hogy csütörtökön (ma) aláírják az új szerződést, ám ez "pénzügyi és strukturális akadályok", vagyis a spanyol labdarúgóliga szabályzata miatt végül nem történhetett meg. Spanyol médiaértesülések szerint új megállapodását öt szezonra tervezték, és eddigi fizetésének csupán a felét kapta volna.



Mindkét fél mélységesen sajnálja a történteket, az FC Barcelona pedig teljes szívvel háláját fejezi ki Messinek, aki hozzájárult a csapat felemelkedéséhez - zárul a bejelentés.



A 34 éves csatár 778 mérkőzésen 672 gólt szerzett a katalánok színeiben. A Bajnokok Ligáját négyszer, a klubvilágbajnokságot és az európai Szuperkupát három-három alkalommal, a bajnokságot tízszer, a Király Kupát és a spanyol Szuperkupát egyaránt hétszer nyerte meg.



Számtalan egyéni díja közül - a hat Aranylabdán kívül - kiemelkedik a hat európai Aranycipő és a nyolc spanyol gólkirályi cím.



Messi már tavaly, egy évig még élő szerződése ellenére is távozni akart Barcelonából, amely akkor - a 2007/08-as évad után először - trófea nélkül zárt egy szezont. Augusztus végén hivatalos dokumentumot juttatott el az egyesülethez a szerződésében lévő, ingyenes távozást biztosító záradékra hivatkozva. A klub aztán a koronavírus-járvány okozta csúszásba kapaszkodott, sikeresen. Messinek ugyanis júniusban kellett volna jeleznie szándékát, abból kiindulva, hogy a spanyol és az európai futballszezon rendszerint májusban ér véget. A világjárvány miatt azonban tavaly ezek kitolódtak júliusra, illetve augusztusra. A klub szerint így Messi a határidőn túl jelzett, hiszen konkrét hónapot írtak a szerződésbe, nem pedig szezon utáni időszakot, így az ingyenes távozás helyett ragaszkodtak a 700 millió eurós kivásárlási árhoz, amelyet senki nem fizetett ki.



Messi lehetséges kérői között a nemzetközi sajtó már akkor beszámolt a Paris Saint-Germainről, az argentin La Nación című lap pedig azt is tudni vélte már, hogy Messi a Manchester Cityben folytatja. A két klub neve az elmúlt hetekben - amióta Messi szerződés nélküli játékosként vakációzott a családjával - is gyakran visszatért a támadóval kapcsolatban, mint lehetséges következő állomáshelyek. A manchesteriek szakmai munkáját az a Josep Guardiola irányítja, akivel Messi Barcelonában 2008 és 2012 között rendkívül sikeres volt, míg a párizsiak vezetőedzője argentin honfitársa, Mauricio Pochettino.