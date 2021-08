Tragikus balesetben elhunyt a német focilegenda 18 éves fia

Csütörtök hajnalban quadbalesetben meghalt Emilio Ballack, a korábbi világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, 98-szoros német válogatott Michael Ballack 18 éves fia.



A tragédia a család portugáliai nyaralója közelében történt, a mentősök már nem tudták megmenteni a fiatalember életét. Részleteket nem hoztak nyilvánosságra.



A 2012-ben visszavonult Michael Ballack egykori klubja, a Chelsea csütörtök délután a Twitteren üzent korábbi játékosának és együttérzéséről biztosította.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.



All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙