Csatatérré változtatta London belvárosát az angol szurkolók egy része

Erőszakos cselekmények sora történt Londonban a labdarúgó-EB döntője előtt és után, a közösségi oldalakon egyre több felvételt osztanak meg a felhasználók. A belvárosi Trafalgar tér és a Leicester Square még fényes nappal csatatérré változott, a stadion bejáratánál sokan átugrották a biztonsági korlátokat, a meccs után tömegverekedések zajlottak rivális szurkolók között, és a rendőrökkel is erőszakos volt a tömeg.



Számos videó hitelességét nehéz ellenőrizni az EuroNews szerint, de vannak olyan felvételek, amiket egyértelműen az EURO2020 döntőjének napjához lehet kötni. Elég beírni a Twitterre a London vagy az #Euro2020Final hashtaget, és tömegével nézhetjük a londoni erőszak videóit és képeit.

Violent scenes in Trafalgar Square, London, as England fans break through police barricades during Eng vs Italy match. One woman was treated for a head injury as dozens tried to reach the 'fan zone' to watch the game. #Euro2020Final #ENGITA #EnglandvsItaly #ENG #England pic.twitter.com/z5qdWua1Ky — Urban Pictures (@Urban_Pictures) July 11, 2021

Erőszakos tömegjelenetekről osztott meg videókat az Urban Pictures profilja a Twitteren. A belváros több pontján készült videók alátámasztják a Metopolitan Police hétfői közleményét, miszerint 19 rendőr sebesült meg a helyszínek biztosítása közben.



A Sky News cikke is beszámol a rendőröket ért erőszakról, a szerző kemény címet adott: "Ezek gengszterek, nem szurkolók!"

Scenes from the Wembley Stadium in London. Ticketless England fans breaching all security & Covid protocols to intrude the Stadium. @BBC @BBCWorld won't put these images enlarged in front pages calling them 'super-spreaders', but truth can't be hidden. pic.twitter.com/EJAshho31d — Eray Mridula Cather 🇮🇳 (@ErayCr) July 12, 2021

A Piccadilly Circus és a Trafalgar tér között található Leicester Square a legtöbb londoni esemény egyik gócpontja, a téren ugyanis nincs autóforgalom, a tömeget nem veszélyezteti a közlekedés.



Az EURO2020 döntője előtt zsúfolásig megtelt a tér, a szurkolók önfeledt ünneplésének az üvegeket dobáló rendbontók vetettek véget.



A tömegbe hajított üvegek miatt hamar csatatérré változott a Leicester Square, a legtöbben elmenekültek a veszély elől.

Az Urban Pictures videóján az is látszik, hogy több ablak üvege betört a téren kialakult dobálózás miatt.



Egyes kommentelők odáig mennek, hogy az Egyesült Királyságban nem szabad ilyen rangú sporteseményt rendezni, mert a futballhuliganizmus koránt sem a múlté.



A brit stadionokban a közelmúltban váltottak biztonsági stratégiát. Az évtizedekkel ezelőtt bedurvult szurkolói erőszakot számos biztonsági szakértő magyarázta azzal, hogy a börtönszerű rácsok és több emelet magas fémkerítések már látványra is erőszakos helyszín benyomását keltik, vagyis fokozzák a hajlamot az erőszakos cselekmények elkövetésére.



A robosztus rácsokat a legtöbb helyen ezért lebontották, az új létesítményekben pedig zömmel alacsony kerítéseket és kordonokat használnak, a biztonság érzetét keltve. Ezt használták ki azok, akik a Wembley bejáratánál ugrották át a terelőpaneleket.

Having seen the scenes in Kings Cross and Leicester Square. Those breaking into Wembley and those fighting inside the ground I'm getting nostalgic for full lockdown. And the next stage in England is trust people's common sense. That includes these utter wastes of air. pic.twitter.com/SuhdAFyaEa — Pete Rogers (@PeteRogers) July 11, 2021

Több száz szurkoló próbált meg jegy nélkül bejutni a Wembley Stadionba, a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjére. A közösségi oldalakra feltöltött videókon látszik, ahogy a bejáratnál a biztonsági személyzetet földre lökik, elsodorják.



A szervezők hangsúlyozzák, hogy egyetlen jegy nélküli próbálkozó sem járt sikerrel, ugyanis ezek az incidensek egy külső szektorban történtek.



A londoni rendőrség korábban arra kérte a szurkolókat, hogy akik nem rendelkeznek érvényes belépővel, ne utazzanak az arénához, de négy órával a finálé előtt több tízezer ember gyűlt össze, akik palackokat és füstbombákat dobáltak, az utca pedig szemétben és alkoholban "úszott" - idézi az MTI híre a hivatalos rendőrségi közleményt.

Italy fans were attacked after the game in Wembley, London. Seeing all the racial slurs being thrown at Sancho, Rashford and Saka, I'm really happy Italy won. England fans🤮 #Euro2020Final #EURO2020 pic.twitter.com/l0Z43WFvOG — King Melvin👑 (@melvinnasasira) July 11, 2021