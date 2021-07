Sport

EURO-2020 - Ismét elbukott tizenegyespárbajról és könnyekről ír az angol sajtó

A tizenegyest rontó Bukayo Sakát vigasztaló Gareth Southgate-ről készült fotó jelent meg több brit lap címoldalán a labdarúgó Európa-bajnokság vasárnapi döntője után, melyet a hazaiak 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel buktak el az olaszokkal szemben. 2021.07.12 11:28 MTI

"A tizenegyesek átka fosztotta meg Angliát az álma beteljesülésétől" - írta a Times, kiemelve, hogy az angol válogatott - nagy tornákon kilencből hetet elveszítve - alacsony százalékban jön ki sikeresen az ilyen helyzetekből.



"Ez rosszul fog esni" - jósolja a Daily Telegraph az ország hangulatára utalva a "fatális tizenegyespárbaj" után, melyben három angol játékos is hibázott.



"Annyira közel" - szomorkodik főcímében a Guardian, miközben az ingyenes Metro újság fő üzenete az, hogy "az oroszlánok büszkévé tették" az angolokat.



Hasonlóan foglalt állást a Sun, címlapján a "büszkék az oroszlánokra" címmel. A lap kiemeli, hogy bár ismét elveszített egy tizenegyespárbajt az angol válogatott, de a játékosok remekül helyt álltak.



Az Independent "könnyek a hősökért" főcímmel igyekszik összefoglalni az érzéseket, és hasonlóan jár el a Daily Mail is, amely azt írja: "Könnyek között ért véget".



Az angolok számára szomorú végkifejlet rögzítése mellett azért optimista hangok is megjelennek. A Guardian szerzője például úgy fogalmaz, hogy Southgate szerethető, fiatal csapata üdítő volt, a szakvezető közérthetősége, tisztessége és a labdarúgásról alkotott felfogása felemelő egy olyan időszakban, melyben máshol disszonancia és gyenge irányítás figyelhető meg.



Az angol válogatott az 1966-os, szintén hazai rendezésű világbajnokság után most először nyerhetett volna nagy tornát.