EURO-2020 - Mancini: Az olasz nép megérdemli ezt a sikert

Az olasz nép megérdemli ezt a sikert ez után a nehéz időszak után - vélekedett Roberto Mancini, az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya azt követően, hogy csapata megnyerte az Európa-bajnokságot.



"Nagyon boldog vagyok, a csapat jól játszott. A gyors bekapott gól megváltoztatta a helyzetet, de amikor elkezdtünk futballozni, egyben elkezdtük kontrollálni is a mérkőzést" - fogalmazott az 1-1 után tizenegyesekkel kiharcolt sikert értékelve.



A szakvezető kicsit csalódott volt, hogy büntetőpárbajig jutott az ütközet a londoni Wembley Stadionban, mert szerinte hamarabb is lezárhatták volna a mérkőzést. Ugyanakkor hozzátette: nagyon elégedettek azzal, hogy minden olasznak örömet okoztak a helyszínen és Olaszországban.



"Egy egész hónapnyi sikert és örömöt nyújtottunk számukra" - vélekedett Mancini, aki kiemelte: az olasz nép megérdemelte ezt az elmúlt időszak nehézségei után, utalva ezzel a koronavírus-járványra.



Az 56 éves szakvezető sírva ünnepelte a pályán az olasz diadalt, az érzéseire vonatkozó kérdésre pedig utóbb úgy reagált, hogy "valami hihetetlent hajtottak végre", és nagy öröm volt számára látni a játékosokat a pályán, a szurkolókat pedig a lelátón ünnepelni, látni annak az eredményét, amiért az elmúlt három évben dolgoztak.



Az olasz csapat a legutóbbi nagy tornára, az oroszországi világbajnokágra nem jutott ki. Mancini 2018 májusában vette át a válogatott irányítását, és egységes együttest formált, amely 34 mérkőzés óta veretlen.



A tréner dicsérte játékosai teljesítményét, de ennél is fontosabbnak tartotta, hogy sikerült komoly egységet kialakítani a csapaton belül.



"Ezek valóban remek srácok, tisztelik egymást" - hangsúlyozta.