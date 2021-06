EURO-2020

Rossi: az eredmények nem tükrözik az előrelépés mértékét

A magyar válogatott a Puskás Arénában 3-0-ra kikapott Portugáliától, majd 1-1-et játszott a franciákkal, szerdán pedig 2-2-es döntetlent ért el Németország ellen Münchenben, így negyedik helyen végzett a csoportjában. 2021.06.24 17:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a csapat által a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon elért eredmények nem tükrözik az előrelépés valódi mértékét.



"Köszönetet szeretnék mondani a srácoknak, mert a magyar együttes félelem nélkül játszik, még magasabban jegyzett ellenfelekkel szemben is, és bebizonyította, hogy a világ legjobbjaival is felveszi a versenyt fizikailag, állóképesség és futás terén" - jelentette ki az olasz szakember, aki hozzátette: technikai szinten van még némi lemaradás, ugyanakkor abban bízik, hogy hamarosan olyan játékosokat tud majd behívni a válogatottba, akik ezen tudnak segíteni.



"Az elmúlt több mint 35 napban én is sokat fejlődtem, és a teljes szakmai stáb tekintetében is tapasztalható előrelépés" - mondta Rossi, aki kiemelte: "van csapatunk, a fiúk motiváltak, és rátermettek azoknak a feladatoknak a végrehajtására, amiket kérek tőlük."



Az 56 éves kapitány úgy fogalmazott, ő változatlanul szeretne támadóbb felfogású futballt játszatni a magyar válogatottal, még akkor is, ha a rivális egy magasabban jegyzett együttes.



"Természetesen a németek, vagy a franciák ellen itt az Eb-n ezt nem lehetett megvalósítani, ők azért nem a Feröer-szigetek, Lettország, vagy Litvánia" - nyilatkozta Rossi, aki arról is beszélt, hogy szerinte "mindig van hova fejlődni", ő maga ezen dolgozik minden nap. "Nem feltétlenül az a jó edző, aki jó taktikus, mert éppen a taktikai ismeret az utolsó, amire szükség van, ezért én mindig próbálok 360 fokban fejlődni."



A kapitány szerint csak úgy lehet jobbá válni, ha tisztában vagyunk a hibáinkkal, és nem félünk szembenézni velük, a taktikát pedig mindig a rendelkezésre álló játékosok képességeihez kell alakítani.



"Nincs egy olyan játékrendszer, amivel biztos a győzelem, ugyanakkor a franciák és a németek ellen jelentősen be voltak határolva a lehetőségeink" - jelentette ki Rossi.



A szakvezető azt mondta, majdnem minden pillanatát a szívébe zárja ennek az Európa-bajnokságnak, ami bár rövid ideig tartott a magyaroknak, de így is óriási élmény volt.



"A legmegindítóbb pillanatok a szurkolókhoz kötődnek, ahogyan végig mellettünk voltak, és ahogyan hozzáálltak a válogatotthoz. Szokták mondani, hogy a labdarúgás csak egy játék, de igazából nem csak az, mert nagyon mélyen mozgat meg az emberben érzelmeket" - fogalmazott a kapitány.



Rossi szerint a csapat szintjén és egyénileg is több játékos felhívta magára a figyelmet ezen az Eb-n, ezért számíthatnak arra, hogy rangosabb bajnokságokból is keresni fogják őket.

"Amíg én leszek a magyar válogatott kapitánya, addig a karakterek szintjén nem lesz visszaesés, mert csak olyanokat fogok behívni, akik futnak és harcolnak. Akiben ugyanis nincs küzdőszellem, az hiába technikás, nemzetközi szinten semmire sem jó" - mondta az olasz szakember, és hozzátette, 2019-ben, a Walesszel szemben 2-0-ra elveszített cardiffi Eb-selejtező után az fogalmazódott meg benne, hogy vagy felmond, vagy pedig megváltoztatja a válogatás kritériumait.



"Amíg azt érzem a szurkolók részéről, amit az elmúlt mérkőzéseken éreztem, addig én maradni szeretnék a kapitányi poszton. A magyar válogatott ugyanis a magyar nép tulajdona, én pedig nem valakinek felelek a csapat eredményeiért, hanem a magyar embereknek" - hangsúlyozta Rossi. Kitért rá, hogy a csatár Szalai Ádám sok bírálatot kapott, és őt is érte kritika, amiért mindig számít a Mainz játékosára, de szerinte a válogatott mostani csapatkapitánya "pótolhatatlan, leválthatatlan", ezért a továbbiakban is ott lesz a keretben.



A kapitány azt mondta, ha valamin utólag változtathatna, akkor a portugálok elleni első csoportmérkőzésen másképp cserélne.



A három ellenfél várható Eb-szerepléséről Rossi úgy nyilatkozott, mindegyik messzire juthat a kontinenstornán, csapatjátékban ugyanakkor a franciákat és a németeket tartja igazán erősnek, a címvédő Portugália szerinte eddig nem nyújtott meggyőző teljesítményt.



Hazája válogatottjáról azt mondta, akár a fináléig is eljuthat, azonban ha az elődöntőben a világbajnok franciákkal találkozik, akkor nagyon nehéz dolga lesz, Didier Deschamps együttese ugyanis a magyar kapitány szerint "leküzdhetetlen, ha csapatként összeáll a játéka."



