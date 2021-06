Sport

EURO-2020 - Santos szerint csapata a győzelemre játszott, Deschamps elégedett

Fernando Santos, a címvédő portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint tanítványai végig a győzelemre játszottak a világbajnok franciák ellen 2-2-re végződött Európa-bajnoki csoportmérkőzésen, a budapesti Puskás Arénában.



A szakember kiemelte, az előző, németekkel szemben 4-2-re elveszített találkozóhoz képest sok játékelemben előre tudtak lépni, ugyanakkor a nagy meleg ezúttal is sokat kivett a labdarúgókból.



"A játékosok jól segítették egymást, jók voltunk a labdabirtoklásban, védekezésben, és megvoltak a helyzeteink is" - mondta a meccsről a tréner.



Santos szerint minden változtatás azt a célt szolgálta, hogy megnyerjék a találkozót, ő maga csak a hosszabbításban tudta meg a német-magyar találkozó állását és a játékosoktól is azt kérte, ne foglalkozzanak a müncheni mérkőzéssel, csak a saját játékukra koncentráljanak.



"Megmutattuk, hogy erős csapat vagyunk, de még van miben javulnunk. Ki fogjuk elemezni a belgákat, az ugyanakkor nem előnyös, hogy mi 48 órával kevesebbet pihenhetünk náluk" - tekintett előre a vasárnapi nyolcaddöntőre a szakvezető.



Kiemelte, fontos volt, hogy a második francia gól után talpra tudtak állni, ugyanis egy esetleges vereség akár a kiesésüket is okozhatta volna. Leszögezte, a magyar csapat mindenkit meglepett a csoportban, így benne volt a levegőben, hogy nyerni tud Németországban.



A franciákat irányító Didier Deschamps úgy fogalmazott, teljes mértékben elégedett a szerda esti meccsen látottakkal, és örül annak is, hogy egy nappal többet pihenhetnek, nyolcaddöntős találkozójukat ugyanis majd csak jövő hétfőn játsszák a svájciak ellen.



"Bonyolult meccs volt a miénk is, és a magyaroké is Münchenben, ráadásul mindkét összecsapáson folyamatosan változott az eredmény" - nyilatkozta Deschamps, aki szerint mindkét, büntetőből kapott góljukat elkerülhették volna.



"A játékosaim ugyanakkor jól teljesítettek a mérkőzésen, úgy az egy az egy elleni játékban, mint csapatként" - hangsúlyozta a francia kapitány, és hozzátette, "lehetséges, hogy más csapatok jobb benyomást keltettek ezen az Eb-n", mint ők, de mindhárom meccsükön a saját játékukhoz ragaszkodtak.



"Az első mérkőzés a németek ellen nagyon fontos volt, utána pedig pontot kellett szereznünk a magyarok ellen ahhoz, hogy a csoportkör utolsó fordulójában már nyugodtan futballozhassunk, és örülök annak, hogy ez sikerült" - jelentette ki Deschamps.