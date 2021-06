Fogyasztóvédelem

A kültéri sporteszközök kétharmadánál találtak hiányosságokat a szakemberek

A kültéri sporteszközök kétharmadánál találtak hiányosságokat, ugyanakkor a mászóösvények mindegyikét biztonságosnak találták a szakemberek - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) stratégiai és parlamenti államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán.



Schanda Tamás felidézte: a kondiparkok és vasalt utak ellenőrzésére tavaly év végén kapott hatáskört a fogyasztóvédelmi hatóság. A szakemberek az idén tavasszal az ország minden részében több mint félezer helyszínen jártak.



Az ellenőrzött ötezerből több mint 3200 kültéri sporteszköz nem felelt meg maradéktalanul az üzemeltetési előírásoknak. A biztonságot érintő hiányosságok miatt közel ezer eszköz használatát ideiglenesen meg is tiltották. Ezek mintegy tizede a mulasztások pótlása után már újra üzemel. Az államtitkár azt írta: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megyében minden kondiparkban volt gond, Békés és Zala megyében viszont egyikben sem. A kormányhivatalok eddig összesen 2,7 millió forint bírságot szabtak ki, és számos eljárás még folyamatban van.



Az államtitkár szerint az évente ismétlődő ellenőrzések minden bizonnyal jogkövető magatartásra késztetik majd az üzemeltetőket. A fogyasztóvédelmi jelenlét várhatóan a problémás esetek számának csökkenéséhez vezet - jegyezte meg.



Schanda Tamás kitért arra is, hogy Magyarországon jelenleg négy mászóösvény üzemel, ezek egyikénél találtak kisebb súlyú, adminisztrációs hiányosságot. Biztonságot érintő hiba sem a Cuha-völgyi, sem a cseszneki, sem a sárospataki, sem a tatabányai via ferratanál nem merült fel.



A fogyasztóvédelem folytatja a családok, gyerekek biztonságát védő szünidei ellenőrzéseit - írta bejegyzésében az ITM államtitkára, hozzátéve: az eredményekről folyamatosan beszámolnak.