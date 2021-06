EURO-2020

Alig akarták beengedni Ronaldót a Puskás Arénába - videó

Az Európa-bajnokság főorvosa ugyanis csak azt követően engedte be a Puskás Arénába, hogy alaposan átnézte a nyakában lógó belépőt. 2021.06.16 09:46 ma.hu

Kedd este a Puskás Arénában Portugália 3-0-ra legyőzte Magyarországot, a vendégcsapat világklasszisa, Cristiano Ronaldo pedig két rekordot is megdöntött, ő lett ugyanis az első futballista, aki már öt Európa-bajnokságon is játszott, és ugyanannyi gólt is szerzett.



A brit ITV Twitter-oldalán jelent meg az a videó, amelynek tanúsága szerint mindez majdnem meghiúsult, hiába ugyanis, hogy Cristiano Ronaldóról kis túlzással mindenki halott a világon, az Európa-bajnokság főorvosa ugyanis csak az után engedte tovább, hogy tüzetesen megvizsgálhatta a nyakában lógó belépőt. Még futott is utána ezért.



Az Indexnek küldött levelében Szelid Zsolt főorvos ezt azzal magyarázta, hogy hivatalából fakadóan minden futballista PCR-tesztjének az eredményét ellenőriznie kell.



Mint ismeretes, a magyar válogatott a meccs 84. percéig bírta, utána gyors egymásutánban jött a három portugál gól, amelyek közül kettőt Cristiano Ronaldo szerzett.