Ronaldo lekeverte a kólát a sajtótájékoztatóból - videó

Christiano Ronaldót sok mindenért lehet kedvelni. Az egyik ok, amiért szeretjük, hogy rendszeresen ad vért és támogatja a hátrányos helyzetűeket. A másik okra csak a minap derült fény, amikor a budapesti sajtótájékoztatón levette a kólákat az asztalról és a vizes palackkal a kezében fejezte ki nemtetszését: Igyál inkább vizet.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



He moved them and said "Drink water" 😆pic.twitter.com/U1aJg9PcXq