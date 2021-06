Sport

EURO-2020 - Háromgólos vereség a címvédőtől

A magyar válogatott 3-0-ra kikapott a címvédő portugál csapattól a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának keddi összecsapásán, a Puskás Arénában. 2021.06.15 20:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar válogatott továbbra is nyeretlen Portugáliával szemben: négy döntetlen mellett ez volt a tizedik veresége.



Marco Rossi szövetségi kapitány csapata szombaton a világbajnok franciákat fogadja, majd jövő szerdán a németek vendége lesz Münchenben.



Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, F csoport:

Portugália-Magyarország 3-0 (0-0)

Budapest, Puskás Aréna, 55 662 néző, v.: Cüneyt Cakir (török)



gólszerzők: Guerreiro (84.), Ronaldo (87., 92., előbbit 11-esből)



sárga lap: Rúben Dias (38.), illetve Nego (80.), Orbán (86.)



Portugália:

Rui Patrício - Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro - Danilo, William (Renato Sanches, 81.), Bruno Fernandes (Joao Moutinho, 89.) - Ronaldo, Diogo Jota (André Silva, 81.), Bernardo Silva (Rafa Silva, 71.)



Magyarország:

Gulácsi - Botka, Orbán, Szalai A. - Lovrencsics, Kleinheisler (Sigér, 78.), Nagy (Varga R., 88.), Schäfer (Nego, 66.), Fiola (Varga K., 88.) - Szalai Á., Sallai (Schön, 78.)

II. félidő

84. perc: Fernandes jobb oldali beadása Guerreirót találta meg, akinek lövése után a labda Orbánon irányt változtatva a jobb alsó sarokban kötött ki (1-0).



86-87. perc: Rafa Silva ugrott ki a magyar védők között, Orbán szabálytalankodott vele szemben, ezért a bíró 11-est ítélt. A büntetőt Ronaldo a bal alsó sarokba rúgta (2-0).



92. perc: Rafa Silva és Ronaldo szép összjátéka után utóbbi kicselezte Gulácsit, majd öt méterről a kapu közepébe lőtt (3-0).



A találkozó kezdetére több mint 55 ezer néző gyűlt össze a Puskás Aréna lelátóin, a magyar válogatott törzsszurkolói teljesen megtöltötték a számukra kijelölt, kapu mögötti szektort. A mérkőzés előtt az önkéntesek látványos bemutatója vezette fel az összecsapást: előbb egy hatalmas, az egész pálya hosszában kiterített, Budapest feliratú Eb-molinót fektettek le a Puskás Aréna gyepére, majd a szurkolók hangos üdvrivalgása közepette a két válogatott mezeit ábrázoló óriási drapériákat feszítettek ki.



A magyar himnusz alatt a hazai drukkerek egész szektoros élőképpel - amely a budapesti Hősök terén látható Gábriel arkangyal szobrot mintázta -, illetve egy "Dicső fényedben ragyogj újra, Magyarország" feliratú kiírással készültek. A portugál szurkolók egy félszektoros zászló kifeszítésével adták meg az alaphangot csapatuknak.



Cristiano Ronaldo már a kezdő sípszó pillanatában rekordot döntött azzal, hogy ötödik Európa-bajnokságán lépett pályára.



Nem kellett sokáig várni a címvédő első helyzetére: Diogo Jota az 5. percben ugyan rosszul vette át a labdát, amikor 30 méterre a magyar kaputól megiramodott, ám három védő gyűrűjében így is tüzelni tudott, 18 méteres lövését Gulácsi szép vetődéssel védte. A magyarok ezt követően rendezték soraikat, és bár nem sokat volt náluk a labda, a portugálok bő húsz percig nem tudtak gólhelyzetig eljutni. A 26. percben aztán a házigazda játékosai könnyelmű, tizenhatos előtti labdaeladása után Bernardo Silva került gólhelyzetbe, Willi Orbán azonban az utolsó pillanatban bravúros becsúszással szerelni tudott a hazai kapu előterében.



A játékrész második felében - a hazai drukkerek folyamatos buzdítása mellett - a magyarok előtt adódott pár ígéretes kontralehetőség és szabadrúgás, utóbbiak egyikéből - Sallai beadása után - a csapatkapitány Szalai Ádám fejese révén megszületett a hazaiak első, kaput eltaláló kísérlete.



A szünet előtti tíz percben beszorultak a saját 16-osuk elé a sok labdát eladó magyarok. A 40. percben egy szép bal oldali portugál akció végén ismét Jota próbálkozott, de fordulásból megeresztett tízméteres lövését fogta Gulácsi. Három perccel később viszont már ő is tehetetlen volt - a messziről, teljesen egyedül berobbanó Ronaldo azonban öt méterről nem találta el a kaput.

A fordulás után a rivális ott folytatta, ahol abbahagyta, egy szöglet után Pepe fejesét kellett vetődve hárítania Gulácsinak. Ezt követően bár a portugálok továbbra is hatalmas fölényben futballoztak, de a szervezett magyar védelmen nem találtak rést, így a nagy rohamok abbamaradtak. Amikor kiszabadult a szorításból a hazai csapat, akkor előbb Szalai, majd Sallai távoli lövésével jelezte, hogy nem mondott le a támadásépítés lehetőségéről. Gulácsi sokadik nagy védését - ezúttal Bruno Fernandes távoli bombáját szedte ki a bal alsó sarokból - a közönség a nevét skandálva jutalmazta.



Az utolsó húsz perc kezdetére sem tűnt fáradtnak fizikálisan és mentálisan sem a magyar csapat, amely továbbra is óriási elszántsággal és szervezettséggel küzdött jobb képességű ellenfelével szemben. Ráadásul amikor ritkán lehetősége nyílt, ígéretes kontrákat is vezetett, ezekből azonban komoly helyzet végül nem alakult ki, mígnem Schön jobb oldali kiugrása után védőjét kicselezve a rövid sarokba lőtt, csakhogy lesről indult a magyar támadó. Portugália ezt kegyetlenül kihasználta: egy megpattanó lövéssel vezetéshez jutott, amitől megtört az addig majdnem kifogástalanul működő magyar csapat és védelem. A címvédő a hátralévő néhány percben még kétszer betalált: az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo előbb büntetőből, majd egy gyönyörű akció végén volt eredményes, így az Eb-örökrangsorban már egyedül áll az élen.



Gulácsi bravúrjai így nem értek győzelmet, de még pontot sem, mert az esélyesebb és végig fölényben futballozó portugálok a végén megtörték a stabil magyar csapatot, amelyet lefújás után így is ünnepelt a hazai közönség.



Ezzel megszakadt a magyar válogatott 11 találkozón át tartó veretlenségi sorozata.