EURO-2020

Nagy Ádám: sokkolta a csapatot Eriksen esete

A részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjait sokkolta a dán Christian Eriksen esete, aki szombaton az első félidő végén összeesett a finnek elleni összecsapáson és a pályán kellett újraéleszteni. 2021.06.13 19:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Éppen véget ért a délutáni edzésünk, amikor az első hírek érkeztek. Mindannyiunkat sokkolt, rengeteget beszéltünk róla és arról is, hogy ez miként hat a dán válogatottra. Megrázó volt, hogy a családja is jelen volt" - mondta az MTI kérdésére a vasárnapi sajtótájékoztatón Nagy Ádám. - "Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy azt kívánjuk, mielőbb otthon legyen a családja körében".



A Bristol City védekező középpályása szerint szörnyű belegondolni abba, hogy ez bármelyikükkel megtörténhet. Elárulta, többször szóba került, hogyan lehetne ezeket kivédeni, mert nem ez az első eset és valószínűleg nem is az utolsó, mivel hiába csinálnak a futballistákon EKG-t, szívultrahangot, laborvizsgálatot, így is rejtve maradhatnak egészségi problémák.



"Érezzük, hogy fokozódik a nyomás, de ez természetes. Az ausztriai edzőtáborban még lazábban beszélgettünk a dolgokról, mert tudtuk, jó néhány edzés lesz addig, amíg kifutunk a telt házas Puskás Arénába. De ez egy édes teher, egy soha vissza nem térő alkalom. Mindent megteszünk, hogy jól kezdjünk" - tért át a nemzeti együttes első, keddi fellépésére Nagy Ádám.



A 25 éves futballista arról is beszélt, hogy a magyar csapatnál arculat- és generációváltás volt. Úgy vélte a nemzeti együttes ezáltal erősödött, de a címvédő portugál válogatott sem lett gyengébb, mint öt éve volt.



"Más mérkőzésre számítok, mint az előző Eb-n 3-3-mal végződött meccs volt. Kevesebb gólt, stabilabb, biztonságosabb játékot várok" - fogalmazott Nagy Ádám, aki 2016-ban a cserepadról nézte végig az előző kontinensviadal egyik legjobb találkozóját.



Varga Kevin a többi között arról beszélt, hogy ez lesz az első nagy tornája, amire nem lehet felkészülni, ezt át kell élni. Elképzelni sem tudja, milyen lesz kifutni a gyepre hazai közönség előtt.



"A szövetségi kapitány, Marco Rossi egytől egyig személyre szólóan elmondja, mint vár az adott pozícióban. A másik Szalai Ádám, aki csapatkapitányhoz méltóan összefogja az egész együttest. A csapategységben óriási szerepük volt" - mondta a török Kasimpasa támadója, hogy elsősorban kiknek a szavára hallgat.



Az ugyancsak 25 esztendős játékos szerint lesznek olyanok a csapatban, akik megvillannak majd, a jó egyéni teljesítmények pedig felhúzzák a többieket is.



A magyar válogatott kedden a portugálokat fogadja a Puskás Arénában, szombaton pedig ugyanott a világbajnok franciákkal játszik, aztán június 23-án Münchenben a németek vendégeként zárja a csoportkört.