EURO-2020 - Eriksen drámája után finn győzelem a dánok ellen

Az Eb-újonc finn labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a társházigazda dán csapatot a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, Koppenhágában, a B csoportban.



A szombati mérkőzés 43. percében Christian Eriksen, a dánok csapatkapitánya mindenféle előzmény nélkül összeesett a pályán, ahol bő tíz percen keresztül élesztették újra, mielőtt szállítható állapotba került. A 109-szeres válogatott játékost végül stabil állapotban vitték kórházba, ahol már kommunikálni is tudott.



Európa-bajnokság, 1. forduló, B csoport:

Finnország-Dánia 1-0 (0-0)

Koppenhága, 15 200 néző, v.: Taylor (angol)



gólszerző: Pohjanpalo (60.)



sárga lap: Lod (4.), Sparv (51.)



Finnország:

Hradecky - Toivo, Arajuuri, O'Shaughnessy - Raitala (Väisänen, 90.), Lod, Sparv (Schüller, 77.), Kamara, Uronen - Pohjanpalo (Forss 84.), Pukki (Kauko, 77.)



Dánia:

Schmeichel - Kjaer (Vestergaard, 63.), Wass (Stryger, 76.), Christensen, Maehle - Eriksen (Jensen, 43.), Höjbjerg, Delaney (Cornelius, 76.) - Poulsen, Wind (Olsen, 63.), Braithwaite



I. félidő:

43. perc: Eriksen, a dánok csapatkapitánya mindenféle előzmény nélkül összeesett a pályán, ahol bő tíz percen keresztül élesztették újra. A 109-szeres válogatott játékos eszméleténél volt, amikor kórházba szállították.

II. félidő:

60. perc: Uronen bal oldali, majdnem a tizenhatos sarkától belőtt labdájánál a dán védők nem figyeltek, a berobbanó Pohjanpalo pedig hat méterről, nagy erővel kapura fejelt, és bár Schmeichel beleért a labdába, az a kezéről a kapuba pattant (1-0).



74. perc: A Poulsennel szembeni szabálytalanság miatt megítélt büntetőt Höjbjerg balra laposan rúgta, Hradecky azonban a labdát megfogva tudott védeni.



Kiváló hangulatban, az enyhülő dán járványügyi intézkedéseknek köszönhetően 15 200 néző előtt kezdődött az északi rangadó, amelynek hetedik percében Wind 18 méteres lövése után Hradeckynek kellett nagyot védenie. Újabb hét perc elteltével Höjbjerg fejjel veszélyeztetett, majd Eriksen próbálkozott távolról, de a finn kapuson egyikük sem tudott kifogni. Az első félidő második felében is a dánok uralták a játékot, de gólt nem tudtak szerezni, ráadásul a 43. percben elvesztették egyik legjobbjukat, Christian Eriksent.

A közel 105 perces kényszerpihenő után a játékosok először csapatonként összeölelkeztek, majd egymást is köszöntötték az újrainduláskor. Az első félidő hajrájával folytatódó összecsapáson előbb lejátszották a játékrészből hátralévő négy percet, majd újabb öt perc szünetet követően a térfélcsere után kezdődött a második felvonás.



A fordulást követően fokozta a nyomást a házigazda, ám az Eb-újonc finnek - akik az első játékrészben kapura sem lőttek - a 60. percben Pohjanpalo fejesével megszerezték a vezetést. A továbbra is fölényben játszó dánok negyed órával később hatalmas lehetőséghez jutottak: Arajuuri szabálytalankodott a tizenhatoson belül a kisodródó Poulsennel, ám a megítélt büntetőt Höjbjerg kihagyta. A hajrában is próbálkozott a 2021-ben eddig veretlen házigazda, de nagy gólhelyzetet már nem tudott kialakítani, így kikapott az első nagy tornáján szereplő finn csapattól.



A lefújás után Kasper Hjulmand dán szövetségi kapitány elmondta, hogy a játékosainak Eriksen elvesztése után hatalmas erőfeszítésbe telt, hogy befejezzék az összecsapást.



"Hihetetlen, amit a játékosok csináltak, fizikailag és lelkileg is kimerültek. Nem lehetek rájuk büszkébb" - fogalmazott. "Két lehetőségünk volt. Vagy ma fejezzük be a meccset, vagy vasárnap délben. A játékosok tudták, hogy ma már úgy sem tudnak aludni, ezért jobb volt most folytatni."



A kapitány jelezte, hogy beszélt Eriksennel és családjával. Hozzátette: az életben a legfontosabb az egészség, és minden gondolatukban most Christiannal és családjával vannak.



A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közösségi oldalán üzent magyarul és angolul Eriksennek:



"Christian Eriksen állapota az UEFA tájékoztatása szerint stabil. Mihamarabbi teljes felépülést kívánunk a dán válogatott játékosának!"