Sport

Lehmann Bence és Weinhardt Anna nyerte a középtávú triatlon ob-t Keszthelyen

A férfiaknál Lehmann Bence, a nőknél Weinhardt Anna nyerte meg szombaton a triatlonosok középtávú országos bajnokságát Keszthelyen. 2021.06.12 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lehmann Bence, a tiszaújvárosiak kiválósága - aki tavaly ob-ezüstérmes volt ebben a számban - 3:52:30 óra alatt teljesítette az 1,9 kilométer úszásból, 90 kilométer kerékpározásból és zárásként egy félmaratoni (21 kilométer) lefutásából álló viadalt. A győztest ezen a távon kifejezetten rutinos két specialista követte: másodikként a tavalyi győztes Tarnai László, míg harmadikként Badar Gergő ért célba.



A Lehmann Bence az MTI-nek elmondta: bár alapvetően az olimpiai és a sprint távú versenyekre koncentrál, a járványhelyzet lehetőséget teremtett számára a kísérletezésre. Ennek volt köszönhető, hogy már tavaly kitérőt tett középtávon, és két versenyen is indult. Miután azok jól sikerültek, 2-3 hetes célzott felkészülés után a mostani ob-n már konkrét győzelmi tervekkel állt rajthoz.



"Úszáson még klubtársammal, Sinkó-Uribe Auréllal haladtam együtt, de a kemény bringapályán már az élre törtem, és végül futáson még növelni is tudtam az előnyömet" - nyilatkozta. Hozzátette: még nem tudják biztosan, hogy a jövőben hogyan és miként tudják repertoárban tartani ezt a számot is, mert a sűrű hazai és nemzetközi versenynaptárban változatlanul a rövidebb távok élveznek nála elsőbbséget. Azt azonban tanulságként mindenképpen magukkal tudják vinni, hogy felkészültsége így is megfelelő a középtávra.



A nőknél első győri Weinhardt 4:29:02 óra alatt ért célba, és utasította maga mögé Csomor Erikát és Cser Beatrixt.



Eredmények:



férfiak:

1. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi TK) 3:52:30 óra

2. Tarnai László (Ferencvárosi TC) 3:56:46

3. Badar Gergő (egyesületen kívüli) 3:57:26



nők:

1. Weinhardt Anna (Győri Triatlon SE) 4:29:02 óra

2. Csomor Erika (Százhalombatta) 4:36:23

3. Cser Beatrix (Balatonman) 4:39:51