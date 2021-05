Sport

Dárdai Pál marad a Hertha BSC labdarúgócsapatának vezetőedzője

A berlini klub vasárnap jelentette be, hogy a 45 éves, korábbi magyar szövetségi kapitány folytathatja munkáját a felnőtt csapat kispadján.



"Együtt megyünk a következő szezonnak, amelynek kapcsán csak azt ígérhetem, hogy a szorgalmat, a munkát továbbra is beletesszük, és megpróbálunk egy igazán jó évet produkálni" - nyilatkozta a szakember.



Dárdai játékosként klubcsúcsot jelentő 297 mérkőzésen szerepelt a berlini együttesben, edzőként pedig első regnálása során 2015 és 2019 között 172 meccsen ült a kispadon, első szerepvállalásakor bennmaradt a csapattal az élvonalban, majd európai kupaindulást jelentő helyen végzett.



A magyar tréner januárban lett újra a gárda vezetőedzője, miután menesztették Bruno Labbadaiát. Dárdainak bent kellett tartania az élvonalban a Herthát, amelyet meg is tett. Visszatérésekor még arról szóltak a hírek, hogy 2022-ig szóló szerződést írt alá, azonban a bennmaradás kiharcolását követően Dárdai elmondta: ez csak "pszichológia" volt annak érdekében, hogy a játékosok bízzanak benne, valójában csak fél évre kérték fel a feladatra.