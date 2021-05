Sport

Kásler Miklós az Eb-győztes magyar úszókkal találkozott - videó

A vasárnap véget ért budapesti vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek otthont adó Duna Arénában találkozott az aranyérmes magyar versenyzőkkel Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter szerdán.



A miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, visszatekintve a magyar sporttradíciókra, az úszás talán folyamatosan a legsikeresebb, és a most győztes úszók a karrierjük kellős közepén vannak, melyre a nemzet büszke. Hozzátette, ezek a versenyzők példát mutatnak környezetüknek, valamint az ifjúságnak arról, hogy mit képes egy ember elérni.



A találkozón Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, Milák Kristóf, illetve Szabó Szebasztián vett részt. Hosszú 400 méter vegyesen, Kapás 200 méter pillangón, Milák 100 és 200 méter pillangón, Szabó pedig 50 méter pillangón győzött a Duna Arénában.



Kásler Miklós arról kérdezte az úszókat, hogy milyen volt a koronavírus-járvány miatt kialakított buborékrendszerben versenyezni. Ezzel kapcsolatban Hosszú köszönetet mondott a szervezésért, mert mint kiemelte, a felkészülésében nagyon sokat jelentett, hogy egy hazai Európa-bajnokságon tudott részt venni.



A miniszter a sportolók tokiói olimpiával kapcsolatos gondolataira is kíváncsi volt, ebben a témában Hosszú hangsúlyozta, ők nem is a vírustól, vagy attól tartanak, hogy megbetegszenek, hanem azért szurkolnak, hogy valóban tudjanak versenyezni.



"Őszinte szívvel gratulálok, nagyon szép volt, és eljön majd az a pillanat, amikor önöket választják be olyan grémiumokba, amire a nemzet büszke" - jelentette ki a találkozó végén Kásler Miklós, és sok sikert kívánt az úszóknak.