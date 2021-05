Szerencsejáték

Vizes Eb - Szabó Tünde: példaértékű rendezés

Példaértékűnek ítélte meg a vasárnap befejeződött budapesti vizes Európa-bajnokság rendezését Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, az Európai Úszó Szövetség (LEN) alelnöke.



A sportvezető hétfőn, a Duna Aréna előtt megtartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kontinensviadal egyfajta főpróbája is volt a tokiói olimpiának, hiszen azoknak a sportolóknak, akik alkalmazkodni tudtak a koronavírus-járvány miatt kialakított buborékrendszerhez, ez előnyére válhat majd a következő nagy megmérettetésen is.



Szabó Tünde megjegyezte, hogy a budapesti rendezésre az ötkarikás játékok szervezői is példaként tekinthetnek.