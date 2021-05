Sport

Női kézilabda BL - Nézők előtt rendezik a budapesti négyes döntőt

Nézők előtt rendezik jövő hétvégén a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjét, amelyben a címvédő Győri Audi ETO KC is érdekelt. 2021.05.18 MTI

A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának hétfői beszámolója szerint az európai szövetség (EHF) és az MKSZ egyeztetéseit követően vált biztossá, hogy beengedhetik a szurkolókat a rangos eseményre. A megállapodás értelmében a Papp László Budapest Sportarénában a teljes befogadóképesség felét használhatják ki, speciális szabályozás mellett.



A jogszabályok értelmében a magyar, illetve a Magyarország által elfogadott védettségi igazolvánnyal rendelkező szurkolók léphetnek be a csarnokba, korhatárra való tekintet nélkül, tehát kiskorúak abban az esetben lehetnek jelen a négyes döntőben, amennyiben rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Kötelező lesz a maszkhasználat, étel- és italfogyasztás a nézőtéren nem engedélyezett, a folyosókon viszont igen.



A jegyárusítás kedden délután kezdődik, a szervező MKSZ péntekig tart fenn belépőket a három külföldi csapat, a francia Brest Bretagne, a norvég Vipers Kristiansand és az orosz CSZKA Moszkva szurkolói számára, amennyiben addig lehetségessé válik az adott országok védettségi igazolásával a belépés a négyes döntőre.



"Ez egy nagyon örömteli hír, mind az EHF-nek, mind az MKSZ-nek, és általánosságban a sportnak, hiszen hosszú idő után ez lesz talán az első nagy nemzetközi esemény, amit nézők előtt tudunk megrendezni. Ez egy olyan hír, amire mindenki várt. Reméljük, a szurkolók is örülnek ennek a lehetőségnek" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornán Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára, az EHF végrehajtó bizottságának tagja.



Hozzátette, nagyon komoly feladat vár a szervezőkre, hiszen rendkívül rövid idő alatt kell szinte teljesen átszervezniük az eseményt, mert bár végig reménykedtek benne, hogy a torna nyilvános lehet, alapvetően arra készültek, hogy zárt kapus lesz.



Bartha Csaba, a címvédő Győri Audi ETO KC elnöke ugyancsak az M1-en elmondta, hogy nagyon örülnek, mert nagyon várták ezt a hírt.



"Az elmúlt időszakban a BL-mérkőzéseken átéltük, milyen, amikor a saját közönségünk nem tudja buzdítani a csapatot. A Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjében is bebizonyosodott, hogy néhány százan is remek hangulatot tudnak teremteni" - mondta.



Hozzáfűzte, reményei szerint több ezer ember összejön a jövő hétvégi, budapesti tornán, mert óriási előny lenne, ha a győriek ismét hazai környezetben érezhetnék magukat, és ez segítené a csapatot a céljai elérésében.



A torna programja:

május 29., szombat:

elődöntők:

Győri Audi ETO-Brest Bretagne (francia) 15.15

Vipers Kristiansand (norvég)-CSZKA Moszkva (orosz) 18.00

május 30., vasárnap:

helyosztók:

a 3. helyért 15.15

döntő 18.00