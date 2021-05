Extrémsport

Everest - Varga Csaba egy hét múlva indulhat a csúcstámadásra

Két nap pihenés után kedden indult el a harmadik akklimatizációs körre és 8 ezer méterig jutott a 8849 méter magas hegyen. 2021.05.14 04:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Legkorábban egy hét múlva indulhat a Mount Everest csúcstámadására Varga Csaba erdélyi magyar hegymászó, aki "tisztán", pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül akarja meghódítani a világ legmagasabb csúcsát - közölte a Kalifa Alpin Csapat csütörtökön az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint Varga Csaba két nap pihenés után kedden indult el a harmadik akklimatizációs körre és 8 ezer méterig jutott a 8849 méter magas hegyen. A hegymászó csütörtökön érkezett vissza az alaptáborba.



Az összegzés felidézi, hogy a Kalifa Alpin Csapat hegymászója május 8-án fejezte be a második akklimatizációs kört, akkor két éjszakát töltött el 6400 méteren és szintén két éjszakát 7150 méteren, emellett 7500 méterig jutott fel.



"A második körben 8000 méterig akartam feljutni, az úgynevezett Déli-nyeregig és habár jól sikerült az akklimatizációm, maradt bennem hiányérzet. Úgy döntöttem, felmegyek a Déli-nyeregre, még mielőtt jönne a viharos idő, ami az előrejelzések szerint május 13-tól hosszú napokra elviszi a mászás lehetőségét" - idézi a közlemény Varga Csabát.



Az erdélyi magyar hegymászó így kedden újra elindult felfelé és még aznap elérte a 6400 méteren kiépített 2-es tábort, majd éjszakai indulással szerdán megmászta a Lhoce-jégfalat és felért a Déli-nyeregbe, amely 7950-8000 méteren van. Onnan visszatért a 2-es táborba, ahol még egy akklimatizációs éjszakát eltöltött, majd visszatért az alaptáborba.



"Úgy érzem, az akklimatizációm így már teljes és mindent megtettem azért, hogy valós eséllyel vágjak neki a csúcstámadásnak" - mondta Varga Csaba, akit a Déli-nyeregben már rendkívül erős szél fogadott.



Sarhan Omar, a Kalifa Alpin Csapat vezetője szerint Varga Csaba eddig fantasztikus teljesítményt nyújtott, a jelenleg szintén a Mount Everest "tiszta" megmászásával próbálkozó két neves hegymászó, Kilian Jornet és David Göttler tempójával haladt a 8 ezer méteren lévő Déli-nyeregig, ráadásul mászótárs nélkül csinálta végig ezt az akklimatizációs kört is.



"Ez a magasság már a halálzóna kapuja, innen még 849 vertikális méteren keresztül vezet az út a cél felé, amelynek minden centiméteréért meg kell küzdeni, hiszen a levegő oxigéntartalma itt már 70 százalékkal kevesebb, mint tengerszinten" - fogalmazott a csapatvezető.



Varga Csaba legkorábban egy hét múlva indulhat a csúcstámadásra, addig ugyanis kedvezőtlen lesz időjárás.



A Kalifa "Tisztán" Magyar Everest Expedíció 2021 célja, hogy Varga Csaba első magyarként, teljesítményfokozók (teljesítménynövelő szerek és pótlólagos oxigén) nélkül, "tisztán" mássza meg a 8849 méter magas Mount Everestet. Emellett az alpinista önállóan, magashegyi teherhordók segítsége nélkül mozog a hegyen, a felszereléseit is saját erőből juttatja fel a magaslati táborokba.