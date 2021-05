Hegymászás

Már két halottja van az idei mászószezonnak a Mount Everesten

Egy svájci és egy amerikai hegymászó az első két halottja az idei mászószezonnak a Mount Everesten (Csomolungma).



Mindketten a déli, nepáli oldalon, a csúcs közelében haltak meg - közölte csütörtök Mingma Sherpa, a katmandui központú Seven Summit Treks túraszervező ügynökség elnöke.



Tájékoztatása szerint mindkét hegymászó az ügynökség ügyfele volt. A svájci hegymászó, a 41 éves Abdul Waraich felért a 8848 méteres csúcsra, és már a visszaúton támadtak egészségi problémái. Az amerikai hegymászó, az 55 éves Puwei Liu hóvakságban és kimerültségben halt meg a legmagasabb, 4-es táborban anélkül, hogy feljutott volna a csúcsra.



Nepál idén rekordszámú, 408 külföldinek adott mászóengedélyt, közülük már több mint százan megmászták a világ legmagasabb hegycsúcsát.



Az idei csúcshódítók között szerepel Mohamed Hamad Mohamed ál Halifa bahreini herceg, aki az országba érkezésekor kisebb botrányt okozott azzal, hogy a nepáli egészségügyi hatóságok engedélye nélkül 2000 dózis koronavírus elleni vakcinát is magával vitt adományként.



Feljutott "a világ tetejére" a brit Kenton Cool is, aki már 15. alkalommal mászta meg a Csomolungmát. Egy nepáli serpa, Kami Rita pedig megjavította saját világrekordját az Everest 25. meghódításával.



A pandémia miatt Kína idén csak pár tucat hegymászónak, kizárólag alacsony fertőzésveszélyű tartományokból való kínai állampolgároknak engedélyezte a Mount Everest megmászását az északi oldalon, és választóvonal meghúzását jelentette be a talpalatnyi csúcson az esetleges fertőződés megelőzésére.