Sport

Doppingvád a 14-szeres paralimpiai bajnok Storey ellen

Amint arról a The Times beszámolt, a gyanú szerint Storey a 2012-es, londoni paralimpián a számára terápiás szerként engedélyezett asztmaellenes szalbutamolt túladagolta, ezzel megsértette a tiszta versenyzésre vonatkozó előírásokat.



A brit kerékpáros szövetség kitért a konkrét válasz elől, csupán annyit közölt, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályai szerint a terápiás kivételekkel kapcsolatos adatok bizalmasak.



A Storey elleni vád sürgős kivizsgálását legfőképpen a lengyel paralimpiai bizottság szorgalmazza, már csak azért is, mert a brit parakerékpáros a londoni játékokon három aranyat is a lengyel Anna Harkowska előtt szerzett meg.



A hörgőtágító hatású szalbutamolt gyógyszerként kis adagokban engedélyezték a sportbeli alkalmazásra, de nagyobb mennyiségben való használatát doppingnak tekintik.



Sarah Storey, aki bal kézfeje születése óta sérült, első paralimpiai címét úszásban nyerte az 1992-es olimpián. 2008 óta kerékpározik, és most, 43 éves korában kilencedik ötkarikás fellépésére készül Tokióban.