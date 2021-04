Sport

Birkózó Eb - Lőrincz Tamás négyszeres Európa-bajnok

A kötöttfogásúak 77 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Tamás pályafutása negyedik Európa-bajnoki címét szerezte meg szombaton a varsói birkózó kontinensbajnokságon, miután a fináléban legyőzte török ellenfelét.



A világbajnoki címvédő magyar klasszis pénteken a román Ilie Cojocarit, a horvát Antonio Kamenjasevicet és a fehérorosz Csimur Bergyiut is fölényesen verte, majd a négy között a vb-ötödik német Michael Felix Widmayert is könnyedén, 5-0-ra győzte le. A szombati fináléban az U23-as Eb-győztes török Yunus Emre Basar várt rá, aki nem tudott komolyabb ellenállást kifejteni Lőrincz korábbi riválisainál.



A mérkőzés első másfél perce a szokásos kötöttfogású forgatókönyvet hozta, állásból keményen küzdöttek a felek, ám akciót nem csináltak. Az látható volt, hogy Lőrincz uralja a szőnyeget, ezt a bírók is így értékelték, ezért Basart intették (1-0) és neki kellett lemennie parterhelyzetbe, ahonnan a magyar remekül emelte ki és dobta el őt (3-0). Az akció végén ugyanakkor a török kicsúszott a fogásból, félő volt, hogy vissza tud fogni, de Lőrincz "észnél volt" és időben reagált, így 3-0-ról folytatták a felek, majd mentek pihenőre.

A második menetben a töröknek kellett volna mennie előre, a magyar azonban látványosan erősebb volt nála, végig ő tolta előre Basart, akit alig egy perc után ismét intettek (4-0), ez pedig megpecsételte a sorsát. Lentről ugyanis ismét nem tudta kivédeni a magyar emelését, majd dobását sem, mely után a hátán puffant (8-0) a szőnyegen. Ez négy pontot ért, egyúttal a meccs végét jelentette, mivel Lőrincz elérte a technikai tushoz szükséges különbséget.



Az olimpiai ezüstérmes Lőrincz Tamás a nemzetközi birkózás egyik legnagyobb alakjává nőtte ki magát az elmúlt másfél évtizedben. Eb-n ez volt a nyolcadik érme és a negyedik aranya (2006 - 66 kg, 2013 - 66 kg, 2014 - 71 kg, 2021 - 77 kg), összességében pedig a 14. alkalommal állhat világverseny dobogóján.



"Már egy-két héttel a verseny előtt éreztem, hogy jó formában vagyok, ez elég nagy magabiztosságot adott. Van bennem annyi világverseny, tudom, hogy pár héttel előtte mit kell érezni" - értékelt a Kossuth Rádiónak Lőrincz.



Megjegyezte, hogy a meccsek jól jöttek egymás után, bár voltak hibái.



"De másfél év kihagyás után ez teljesen normális" - szögezte le. Elárulta: a második összecsapáson volt egy holtpontja, amikor egy nagy dobás után fejre esett, azóta merevebb is a nyaka.



"De hát ennyi baj legyen, a döntő úgy sikerült, ahogy terveztem, abszolút uraltam a mérkőzést, minden bejött" - tette hozzá.



Előre tekintve Lőrincz azt mondta, a fő verseny a tokiói olimpia, a kontinensviadalra különösebben nem készült, de jó megmérettetésnek bizonyult és kiderült: jó a felkészülés iránya.



Lőrincz aranya a magyar küldöttség második varsói érme, miután pénteken Sastin Marianna (62 kg) második lett.



Az Eb vasárnapi zárónapján Kiss Balázs (97 kg) a döntőben, Fritsch Róbert (72 kg) pedig a bronzmeccsen lép majd szőnyegre, míg Andrási József (60 kg) a vigaszágon lesz érdekelt.