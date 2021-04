Gyász

Elhunyt Monspart Sarolta

MTI/Koszticsák Szilárd

Hetvenhat éves korában szombat reggel elhunyt Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója. A család tájékoztatása szerint a futólegenda hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el.



Monspart Sarolta sokrétű sportoló volt, tájfutóként nyert világbajnokságot, tizennégyszer volt magyar bajnok, míg sífutásban is hatszoros magyar bajnok. A róla szóló Wikipédia szócikk megjegyzi, hogy ő volt az első nő Európában, aki három órán belül futotta le a maratoni távot.



Aktív sportpályafutását kullancs okozta betegség (enkefalitisz) szakította meg. Hónapokig tanult járni, kitartóan, hátha egyszer majd ismét futhat. És bár később hosszú kitartó munka után képes volt újra futni, de ez már nem versenytempó volt. „Régen az első helyért harcoltam, ezután az utolsóért” – nyilatkozta az nlc-nek, amikor öt évvel ezelőtt egy nagyképes anyagot készítettünk róla.



Monspart 1980 és 1990 között a magyar tájfutó válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett, az 1990-es években a Nemzetközi Tájfutó Szövetség elnökségi tagjaként az elitprogramok – világbajnokságok, világversenyek – szervezéséért felelt. 2012-ben a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökévé választották. Dolgozott az Országos Egészségfejlesztési Intézetben, 2004 októberéig a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány elnöke, 2009-2011 között a Nemzeti Szabadidősport Szövetség elnöke volt.



2020. április 21-én hivatalosan is tagja lett a Nemzet Sportolói társaságnak.



„Valóban sokféle kitüntetésem van, mindet szeretem és örültem nekik, mindegyik további célok elérésére ösztönzött. A Nemzet Sportolója címre azért vágytam különösen, mert így a nem olimpiai sportokat is képviseli valaki, ami az élsportolók egyenrangúságát jelzi” – indokolta törekvését a felvétele után.



A tájfutó pályafutása után edzőként és szövetségi kapitányként is tevékenykedő, profi és amatőr futók számára edzéstervet összeállító, a mozgást állandóan népszerűsítő, az idősek sportolását az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatában (OGYIK) szervező, népszerű Monspart Sarolta egy éve kiemelte, érzi az emberek szeretetét, amit a beválasztása után kapott rengeteg gratuláció is jelez.



„Ez az elismerés a legnagyobb pozitív stresszbomba, a legjobb gyógyszer a gyógyulásomhoz, van erőm tovább küzdeni. A jó Isten segítségét kérem, hogy legyen még időm párszáz gyalogló klubot elindítani az országban az időseknek, remélem, ősztől már majd lehet”- mondta tavaly tavasszal Monspart Sarolta.