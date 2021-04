Sport

A nemzetközi sajtó "zombiapokalipszisként" jellemezte a Szuperliga elindítását

A nemzetközi sajtó egyöntetűen a hétfőn életre hívott labdarúgó Szuperligával (ESL) szemben foglalt állást, miközben történelmi szakításként és "zombiapokalipszisként" jellemezte a 12 elitklub bejelentését. 2021.04.20 14:18 MTI

Anglia:

The Sun: "A milliárdosokon kívül ki tartja még jó ötletnek ezt a jelentéktelen Szuperligát, amely szétrombolná a Bajnokok Ligáját, a Premier League-et, nem is beszélve az olasz és spanyol bajnokságról?"



The Telegraph: "Florentino Pérez, Andrea Agnelli és Joel Glazer áll az európai futballtörténelem legrosszabb ötlete mögött. A Szuperliga elnöke és két alelnöke vezeti a labdarúgás legújabb zombiapokalipszisát, amely a friss húsra irányul. Nekik még a közvetítési jogokból származó bevételek utóbbi két évtizedben tapasztalt hatalmas növekedése sem elég."



The Independent: "A Szuperliga a futball groteszk elárulása."



Daily Mirror: "Ezt az úgynevezett Szuperligát nemcsak meg kell buktatni, hanem mindörökre száműzni kell a sportból."



The Times: "A nemzeti szövetségek megtehetik, hogy bizonyos klubok játékosait nem hívják be a válogatottba. Ez jelentősen csökkenti azt a csábítást, amelyet a hitszegő egyesületek jelentenek a futballistáknak. Legfőképpen pedig a szurkolók azok, akiknek a támogatása nélkül az új liga nem lehet sikeres."



Olaszország:

La Gazzetta dello Sport: "Állj! Így hangzik Mario Draghi miniszterelnök és az UEFA felszólítása a lázadók felé."



La Repubblica: "Dúl az elkülönülési háború az európai futballban, amelyet 12 szakadár és komoly gazdasági problémákkal küszködő klub robbantott ki az éj leple alatt. Ez jelzi a végső hasadást a két világnézet között, hogy miként lehet megélni és megérteni ezt a sportágat."



Corriere della Sera: "Forradalomra volt szükség a futballban, hogy egységes európai reakció alakulhasson ki, melynek során elítélték az új Szuperliga által okozott megosztottságot. A 12 leggazdagabb egyesület akarata szembe megy más csapatokkal, sok kis és nagy várossal, közösségekkel és mindenekelőtt a hagyománnyal."



Spanyolország:

La Vanguardia: "Gazdasági okok állnak az előtérben, ezt is jelzi az érintett angol klubok részvényeinek az emelkedése a Wall Streeten, illetve a Juventus-részvények emelkedése a milánói tőzsdén. Ezek az egyesületek évek óta próbálnak egy félig zárt sorozatot létrehozni az NBA mintájára, amely pénzt és gazdasági stabilitást garantálna nekik."



Dánia:

Politiken: "Az UEFA-nak bőven volt alkalma bevezetni azt a szabályozást, amely paradox módon a zárt amerikai ligák hajtóereje. A fizetési plafon és az új játékosok szerződtetésének fordított hierarchiája ott egyensúlyt teremtett anélkül, hogy a fejlődés útjában állna."



Franciaország:

Derniéres Nouvelles d'Alsace: "A világfutballnak döbbenten és dühösen kell megállapítania, hogy a pénz az úr. Micsoda meglepetés, micsoda leleplezés! Miután a Szuperliga ötlete már évekkel ezelőtt felvetődött, most elkezdett nőni és gyarapodni - mindez pedig egy elrontott rendszer eredménye."

Belgium:

De Standaard: "A 12 klub lett Európa leggyűlöltebb egyesülete. Vakmerő tervükkel haragot váltottak ki a szövetségekből és a többi klubból, a saját szurkolóikból és a politikából is. Mindenki úgy véli, hogy példátlan ez a mohóság. Ugyanakkor szinte bizonyos, hogy a futball az amerikai modell felé tart."



Oroszország:

Nezaviszimaja Gazeta: "Vélhetően korai még forradalomról beszélni, de a folyamat elindult. Mindkét oldal, az UEFA és a Szuperliga is nehézfegyvereket vonultatott fel, ezért kompromisszumokra lesz szükség."



Svájc:

Tages-Anzeiger: "A Szuperliga megalapítása a futball nagy szakítópróbája. Az UEFA félti az egyre hígabb Bajnokok Ligáját. Csak erőt kívánhatunk ahhoz, hogy keresztülvigye az akaratát, és az érintett klubokat kizárja a nemzeti bajnokságokból. A FIFA pedig tartsa távol a projektben szereplő játékosokat a világbajnokságoktól. Az ESL nagyzási hóbortja ugyanis nem más, mint támadás a nemzeti ligák és a futball alapjai ellen."



Ausztria:

Kronen Zeitung: "Valóban közel a vég a világ elsőszámú sportága számára? Igen, erről Florentino Perez is meg van győződve. A Real Madrid elnöke éppen ezért akarja keresztülvinni a Szuperligát, amelynek ő lesz az elsőszámú vezetője."