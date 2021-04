Dráma

Borzalom: öt embert agyonlőtt, majd öngyilkos lett az NFL sztárja

Öt embert, köztük egy neves orvost is meggyilkolt, majd magával is végzett egy fegyveres férfi csütörtök hajnalban a Dél-Karolina állambeli Rock Hill városában.



Az AP hírügynökség névtelenséget kérő forrása szerint az elkövető Phillip Adams amerikaifutballista volt. A forrás szerint Adams az általa meggyilkolt orvos kezelése alatt állt.



A helyszínen holtan találták az orvost és feleségét, 5 és 9 éves unokáikat, valamint egy, a házaspárnak dolgozó 38 éves férfit. Egy hatodik személyt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba - közölte Trent Faris, a megyei seriff hivatalának szóvivője.



Adams holttestét néhány órával később találták meg a közelben. A korábbi NFL-sztárjátékos számos amerikaifutball-csapatban játszott hátvédként, többek között San Francisco 49ersben és az Atlanta Falconsban. Karrierje alatt többször is agyrázkódást szenvedett.

