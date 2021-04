Sport

Megvan, ki vette meg Hosszú Katinka ellopott edzéstervét - fénykép is készült róla

Lebukott az ismeretlen, aki 54 ezer euróért, átszámítva 18 millió forintért vásárolta meg Hosszú Katinka világbajnok edzéstervét. 2021.04.08 08:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Blikk információi szerint kép is készült a vevőről Németországban, amit már meg is kapott a Magyar Úszószövetség (MÚSZ).



"A fotó alapján be lehet azonosítani, ki vásárolta meg az edzéstervet. Azt ugyanakkor továbbra sem tudni, melyik magyar tréner adta el Katinka szellemi termékét" - mondta egy bennfentes a lapnak.



Februárban derült ki, hogy egy ismeretlen szakember eltulajdonította Hosszú Katinka edzéstervét, és eladta Németországban. Az úszónőt felháborították a történtek, és segítséget kért a magyar szakszövetségtől az ügy tisztázásához.



A terv segítségével Hosszú Katinka az elmúlt években kilenc világbajnoki és tizennégy Eb-elsőséget tudott bezsebelni. A sportoló most viszont nem kívánta kommentálni az értesülést. Jelenleg a tokiói felkészülésre koncentrál, amelyről dokumentumfilm is készül.