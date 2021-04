Koronavírus-járvány

Árván maradt a koronavírus miatt egy 21 éves újpesti vízilabdázó és a 14 éves húga - videó

Teljesen árván maradt a koronavírus miatt egy 21 éves újpesti vízilabdázó és a 14 éves húga. Egy évvel ezelőtt az édesanyját, csütörtök pedig az édesapját is elvesztette a testvérpár. A tragédiát tovább súlyosbítja, hogy most már saját magukról is gondoskodniuk kell és a kislány még általános iskolás. Botond pedig a sport mellett egyetemre jár, dolgozni még nem tud.

Besenyszögön is árván maradtak

Két héten belül meghalt az édesapjuk és az édesanyjuk is koronavírus-fertőzés miatt. Egy nyolcadikos és egy kilencedikes kislány maradt árván Besenyszögön. Előbb a 48 éves apa betegedett meg, aztán a 41 éves felesége. Mindketten kórházba kerültek, de nem tudták megmenteni őket.