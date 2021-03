Sport

Neszmélyi Emil ismét megmászná a Mount Everestet

A budapesti ügyvéd az első magyar, aki az északi, sokak által nehezebbnek tartott oldalról jutott fel a csúcsra. 2021.03.30 16:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Neszmélyi Emil szerdán indul Katmanduba, hogy másodszor is - ám ezúttal a déli oldalról - megmássza a Mount Everestet.



A budapesti ügyvéd 2016. május 20-án ért fel a 8848 méter magas Mount Everestre. Ő az első magyar, aki az északi, sokak által nehezebbnek tartott oldalról jutott fel a csúcsra. Az asztmás extrémsportoló oxigénpalackkal mászta meg a hegyet, öt asztmás rohamot küzdött le mászás közben.



Neszmélyi Emil az elmúlt öt esztendőben felért hét kontinens hét legmagasabb csúcsára, azaz teljesítette a hegymászók egyik legnagyobb kihívását a Seven Summit sorozatot, ráadásul mindkét változatát, amelyben szintén első volt a magyarok között.



Eredeti tervei szerint egy évvel ezelőtt utazott volna Nepálba, hogy a déli oldalról is meghódítsa a Mount Everestet, de a koronavírus-járvány közbeszólt.



Az M1 aktuális csatornának nyilatkozva elmondta, hogy öt hónappal ezelőtt állt neki a közvetlen felkészülésnek és korábban még soha nem volt ilyen jó állapotban. A legnagyobb nehézségét a terep újdonsága, elsősorban az életveszélyes Khumbu-jégesés és az asztmája okozhatja, hiszen extrém magasságban már jóval nehezebben kap levegőt az egészséges ember is. Emiatt oxigénpalackkal mászik majd nyolcezer méter fölött.



A 45 éves hegymászó Katmanduban csatlakozik egy nemzetközi expedícióhoz, amelynek tagjaival közösen jutnak majd el négy-öt nap alatt az alaptáborba a szükséges adminisztráció és egy PCR-teszt után.



Neszmélyi Emil olyan expedíciót keresett, amely kifejezetten betartja a fenntartható mászás szabályait, vagyis nemcsak a saját tevékenységükből keletkezett hulladékot hozzák le, hanem a korábban mások által otthagyott szemét közül is igyekeznek annyit lehozni, amennyit csak tudnak. Ez azért is fontos, mert az Everest-expedíciók az elmúlt évtizedekben rengeteg szemetet halmoztak fel a hegyen és bár az utóbbi években javult a helyzet, még most is rengeteg van belőle.



Április közepétől kezdődhetnek meg az akklimatizációs mászások, a csúcstámadás várhatóan május közepe és június első hete közé esik majd. Nehézséget okoz a mászóknak, hogy a Mount Everest alaptábora és az egyes tábor közötti szakasz a világ egyik legveszélyesebb terepe.



Idén egy másik magyar hegymászó is próbálkozik a Mount Everest meghódításával. Varga Csaba erdélyi magyar hegymászó április 7-én indul Nepálba, hogy a "Tisztán" Magyar Everest Expedícióban első magyarként megkísérelje pótlólagos oxigén nélkül, vagyis "tisztán" megmászni a világ legmagasabb hegyét, a 8848 méter magas Mount Everestet.