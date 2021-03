Fejbe lőtték a koronggal, meghalt a 19 éves hokis

Elhunyt Timur Fajzutgyinov, a Dinamo Szentpétervár 19 éves jégkorongosa, akit múlt héten fejbe találtak egy koronggal meccs közben. A fiatal sportolót a Lokomotiv Jaroszlavl elleni idegenbeli találkozón találta el az ellenfél játékosa, amikor az be akarta lőni a pakkot a támadó harmadba. Fajzutgyinov a jégre rogyott, azonnal kórházba szállitották. Mint kiderült, betört a halántéka, az agyában vérrög képződött.



A kórházban folyamatosan romlott az állapota, kómába esett, intubálni kellett, ám az életmentő műtéteket nem tudták végrehajtani rajta a kórház rossz felszereltsége miatt.



Kritikus állapotba miatt az sem lehetett megoldás, hogy átszállítják egy másik intézménybe, a kórház ezért megpróbált beszerezni minden olyan eszközt, amellyel segíthetnek állapotán, ám sajnos hiába, a tehetséges fiatal hátvéd kedd reggel elhunyt.

19-year-old MHK Dynamo St. Petersburg defenseman, Timur Faizutdinov, took a puck to the head vs. Loko Yaroslavl and is currently fighting for his life at the hospital. He's played 183 games for the Junior club and was named the captain at the start of the season. pic.twitter.com/oQ9vpZUUct