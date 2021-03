Sport

Mbappé olimpiai szereplése továbbra is kérdőjeles

Legutóbb Noel Le Graet, a francia sportági szövetség (FFF) elnöke biztosította támogatásáról a Paris Saint-Germain támadóját, mondván, örömmel látná ötkarikás aranyérmesként a 22 éves futballistát, de maga is elismerte, hogy nehézségekbe ütközik Mbappé szerepeltetése az olimpiai együttesben.



A legfőbb akadály a világbajnok játékos klubja, mivel a PSG nem akarja elengedni a tokiói játékokra az amúgy is zsúfolt versenynaptár miatt. A párizsi alakulat a hazai bajnoki pontvadászat mellett érdekelt a Bajnokok Ligájában is, továbbá az olimpia előtt Mbappéra a felnőtt válogatott alapembereként kiemelt feladat vár az Európa-bajnokságon, ahol Franciaország Németországgal, a címvédő Portugáliával és Magyarországgal szerepel azonos csoportban.



Le Graet az Eurosportnak nyilatkozva azt mondta, a francia szövetségen nem múlik Mbappé olimpiai részvétele, de érzékeltette annak nehézségét.



"A következő napokban beszélgetni fogunk vele erről, mi tisztelettel fogadjuk hozzáállását, hogy a nemzeti csapattal ott akar lenni Tokióban. Inspiráló az elszántsága, de hogy valóban futballozhat majd az olimpián is, számomra kicsit utópisztikusnak tűnik" - mondta az elnök.



Mbappé a maga részéről egyértelműen nyilatkozott már korábban is: "Megnyerni a Bajnokok Ligáját a PSG-vel, az első Európa-bajnokságomat Franciaországgal, aztán jöhetne a győzelem az olimpiai játékokon - ez a hármas célom" - mondta.