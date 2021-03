Lovassport

Negyedszázados szünet után olimpiai szereplésre törekszik a magyar lovassport

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az előző évhez hasonlóan 150 millió forinttal segíti a 2024-es, párizsi olimpiai kvalifikáció megszerzése érdekében a magyar lovassportot. 2021.03.05 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az előző évhez hasonlóan 150 millió forinttal segíti a 2024-es, párizsi olimpiai kvalifikáció megszerzése érdekében a magyar lovassportot.



Az ITM csütörtöki közleménye szerint az erről szóló okiratot Palkovics László tárcavezető és Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke írta alá Budapesten.



"A magyar lovas kultúra évezredes nemzeti alapérték, amelynek megőrzéséért, megerősítéséért és korszerű továbbviteléért is tenni kell. E kulturális hagyaték meghatározó része a lovassport, amely nemzeti hősökkel és nemzetközi hírű szakemberekkel büszkélkedhet" - olvasható a közleményben. - "Magyar díjugrató legutóbb 1992-ben, lovastusázó pedig 1996-ben vehetett részt az ötkarikás játékokon. A Magyar Lovassport Szövetség kiemelt célja, hogy hosszú szünet után ismét kijuttasson hazai versenyzőt a 2024-es, párizsi olimpiára."



Az ITM kiemeli, hogy a minisztérium a maga eszközeivel segíti a magyar sportolók visszatérését a világ élvonalába:



"A lovassport és a versenyek megrendezése az agrárgazdaságtól, állattenyésztéstől a turizmus-vendéglátásig számos ágazat lehetőségeit javítja, bővíti. A tárca ebből a megfontolásból már 2020-ban is 150 millió forinttal támogatta a fiatal kiválóságok felkészülését."



A 150 milliós idei hozzájárulást egyebek mellett a Nemzeti Lovarda versenypálya altalajának helyreállítására, a magyarországi versenyhelyszínek akadályparkjainak korszerűsítésére fordíthatja a szövetség. A támogatás lehetővé teszi a nevezés informatikai szolgáltatásokon alapuló fejlesztését, egy új teljesítmény-értékelési rendszer kialakítását is.