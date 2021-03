Koronavírus-járvány

Milák Kristóf tíz hét munka után nyerte vissza korábbi állapotát

A 200 méter pillangó világklasszisa mellett Márton Richárd is elkapta a fertőzést, viszont a két úszó különböző módon esett át a betegségen. 2021.03.02 21:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban mindenkinek maximális odafigyelést és a veszélyforrások lehetséges kerülését, megbetegedés esetén pedig maximális türelmet kíván Selmeci Attila, a világbajnok és világcsúcstartó úszó, Milák Kristóf edzője.



A szakember kedden a Magyar Edzők Társasága által rendezett Újrakezdés Covid után című online konferencián beszélt tanítványai megpróbáltatásairól, illetve az újrakezdés időszakáról. A jochapress.hu beszámolója szerint a tréner elmondta, hogy a 200 méter pillangó világklasszisa mellett Márton Richárd is elkapta a fertőzést, viszont a két úszó különböző módon esett át a betegségen.



Miláknak szeptemberben a komoly fejfájásai mellett fájdalmas izomláza és magas testhőmérséklete volt, így teljes ágyhoz kötöttség következett nála, majd a gyógyszereknek és a jelentős mennyiségű C és D-vitaminkúrával együtt is tíz napra volt szüksége a betegség tüneteinek legyűréséhez. Ezzel szemben Márton Richárdnak - aki három héttel később kapta el a fertőzést - mindössze enyhe fejfájása és némi hőemelkedése volt, és sokkal gyorsabban regenerálódott.



Ahogyan a tréner fogalmazott, Milák esetében az első héten csak könnyű tornagyakorlatokra kaptak engedélyt a pulzusszám 120 alatt tartásával, majd ezt követően mehetett vízbe, de újabb egy hétig csak "alacsony fordulatszámon", legfeljebb 2500-3000 métert megtéve.



"Csak ezen a harmadik héten lehetett egyértelműen érezni azt, hogy fizikailag és idegileg kezdi utolérni önmagát, ami a jobb motiváltságában is érzékelhető lett. A korábbi, optimális állapotbeli mutatóit azonban csak 2021 januárjában, tehát tíz heti munkát követően nyerte vissza" - mondta Selmeci Attila.



A tréner leszögezte, szerencsére a történtek már a múlté, mindkét versenyző fizikai állapota megelégedésre ad okot, miként az edzéseken mutatott intenzitás és a motivációik egyaránt optimálisak, amelyhez az orvosi segítségre feltétlenül szükségük volt.