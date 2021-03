Sport

Kormányzati támogatást kap a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

Százhuszonhárommillió forint támogatást kap a magyar kormánytól a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak enyhítésére - jelentette be a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) elnöke hétfőn, Szolnokon.



Deutsch Tamás, a szervezet és a szolnoki önkormányzat által alapított klub közötti támogatási szerződés ünnepélyes aláírását megelőző sajtótájékoztatón elmondta: a kormány több mint 2,1 milliárd forint rendkívüli támogatást biztosít ezekben a hetekben 45 kiemelt vidéki sportegyesületnek a pandémia hatásainak enyhítésére.



A több mint 650 sportegyesületet képviselő SOSZ elnöke hozzátette: a SOSZ jelentős támogatást biztosított az elmúlt években és biztosít folyamatosan a klubok számára, s ezek sorába illeszkedik a mostani pénzösszeg is. Kiemelte, az egyesületek pénzt a szakmai munkát segítő kiadásaikra - eszközbeszerzésre, munkabérre, sportegészségügyi kiadásokra, versenyeztetésre, edzőtáborokra, valamint létesítménybérlésre - használhatják fel.



Hangsúlyozta, hogy az összeg a sportolók olimpiai felkészítését is szolgálja, hiszen a döntés során figyelembe vették többek között az egyesületek létszámát, az utánpótlás nagyságát, valamint a tokiói olimpián és paralimpián éremesélyes, kvótás vagy kvótára jó eséllyel pályázó sportolók szempontjait is.



Deutsch Tamás szólt arról is, hogy a magyar sporttámogatás rendszere nagyon jól kidolgozott. Elmondta, hogy a Hiszek Benned program második alprogramjában már a hatodik pályázati kör nyílt meg 300 millió forintos nagysárendben a hazai kis és közepes sportegyesületek számára. Az előző öt pályázati körben együttesen 950 millió forint volt a támogatás nagysága. A kiemelt vidéki sportegyesületek támogatási programjában tíz meghatározó vidéki sportegyesület kapott támogatást 2 milliárd forint nagyságrendben - tájékoztatott.



Hangsúlyozta: ma Magyarországon a hét minden napján legkevesebb 350-380 ezer gyermek vesz részt sportegyesületekben edzéseken.



Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta: az egészséges életmódra nevelést összekapcsolva az oktatással és a gazdaság megfelelő szinten tartásával lehet segíteni a magyar családokat abban, hogy a gyermekek egészségben, biztonságban, nagy tudással nőhessenek fel. Szolnokon többezer gyermek rendszeresen mozog, ennek alapja a mindennapos testnevelés. A polgármester felsorolta a városban megvalósult, sportot érintő fejlesztéseket, majd hozzátette: a közeljövőben megújulnak a Varga Katalin Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a "faipari" szakközépiskola tornatermei.

Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a 123 millió forint támogatás nagy részét az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetésére, bérek, járulékok finanszírozására költik el, egy kisebb részét a támogatásnak pedig sporteszközökre, fejlesztésre fordítják. Kiemelte: a sportiskola létszáma egy átmeneti visszaesést követően magasabb, mintegy 1100 körüli, mint a pandémia előtt volt. Ez annak a jele, hogy a szülők, családok felismerték a sport, az egészséges életmód kiemelkedő szerepét - jegyezte meg.



A sajtótájékoztató után a támogatási szerződést Deutsch Tamás, Szalay Ferenc, Rózsa József és Sebestyén Ildikó jegyző írták alá.