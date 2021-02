Koronavírus-járvány

Koronavírus: kórházba került a kétszeres világbajnok magyar sportoló

Nagy Ákos erőemelő is elkapta a koronavírust, a 42 éves sportolót a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban ápolják.



A kétszeres junior világbajnok súlyemelő hetek óta küzd a betegséggel, ami tüdőgyulladást okozott nála, ráadásul lánya és párja is megfertőződött, utóbbi komoly tünetekkel küzd.



Nagy Ákos 1986-ban kezdte pályafutását súlyemelőként, juniorkorosztályban világbajnoki címet is szerzett, míg a felnőttek között kétszer nyert országos bajnokságot. 2009 óta foglalkozik erőemeléssel, háromszor képviselte hazánkat a The World's Strongest Man viadalon.