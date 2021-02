Koronavírus-járvány

Budapesten lesz a Mönchengladbach-Manchester City nyolcaddöntő is

A Puskás Aréna ad otthont a Borussia Mönchengladbach-Manchester City párharc első mérkőzésének a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.



A német csapat azért nem tudja hazai pályán fogadni az angol bajnokság listavezetőjét, mert a német hatóságok lezárták a határokat olyan országok, így Nagy-Britannia előtt is, ahol a koronavírus új variánsa terjed.



Az európai szövetség (UEFA) honlapjának hétfői híradása szerint a találkozót február 24-én 21 órától rendezik a magyar fővárosban - vagyis a dátum és a kezdési időpont változatlan -, a visszavágóra március 16-án kerül sor.



Vasárnap jelentették be, hogy Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik csapata, az RB Leipzig jövő kedden szintén a Puskás Arénában fogadja az angol bajnoki címvédő Liverpool FC-t.



Az Atlético Madrid - amely a Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató Chelsea-t látja vendégül - a nyolcaddöntő első meccsét Varsóban vagy Bukarestben játssza, ugyanis Spanyolországban is szigorú belépési korlátozások vannak érvényben a brit állampolgárokkal szemben.