7000 méteres magasságból zuhant le egy hegymászó a K2 meghódítása közben

A 42 éves Atanasz Szkatov mintegy 7000 méteres magasságból, egy kötélcsere közben zuhant a mélybe pénteken. Holttestét körülbelül 5500 méteres magasságból vitte le a pakisztáni hadsereg helikoptere - közölték az expedíció szervezői.



Néhány héten belül ez már a második tragédia a Himalája egyik hegységében, a Karakorumban lévő K2-n, amely a világ legveszélyesebb hegycsúcsának számít, különösen a téli szezonban.



Januárban Sergi Mingote 49 éves spanyol hegymászó zuhant a mélybe a csúcs meghódítására készülődve. A pénteken szerencsétlenül járt bolgár alpinista egyébként már feladta a csúcshódítás tervét, lefelé tartott, amikor lezuhant.



A Kína és Pakisztán határán emelkedő K2 már több mint 80 emberéletet követelt, miközben a csúcsot elérő hegymászók száma csak 450-hez közelít.



A veszedelmes hegyet idén először sikerült megmászni a téli szezonban, egy tízfős nepáli serpacsapat jutott fel január 16-án a 8611 méteres magasságba.

Very Sad News #K2winter2021 climber Mr Atanas Georgiev Skatov from #Bulgaria who had fallen down during descending from camp 3, has been declared dead.



