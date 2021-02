Sport

Australian Open - A címvédő Babos nem indul párosban

A francia Kristina Mladenovic sérülés miatt visszalépett a viadaltól, a magyar játékos pedig nem talált megfelelő társat magának. 2021.02.05 10:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem indul a hétfőn kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokság női párosversenyében a címvédő Babos Tímea, miután állandó párja, a francia Kristina Mladenovic sérülés miatt visszalépett a viadaltól, a magyar játékos pedig nem talált megfelelő társat magának.



Babos a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videóban számolt be az elmúlt napok történéseiről, és hangsúlyozta: szeretné eloszlatni azokat a híreszteléseket, melyek szerint a kéthetes karantén alatt összevesztek Mladenoviccsal.



"Sem ő nem rúgott ki engem, sem pedig én őt, ez a döntés most ezekre a hetekre szól, aztán majd az Australian Open után egyeztetünk a hogyan továbbról" - jelentette ki a 27 éves magyar játékos, aki úgy fogalmazott, "sokkolta" őt, amikor Mladenovic közölte vele a döntését, melyet nehezen, de végül elfogadott.



"Emiatt nehéz napjaim voltak, az elmúlt három évben itt elért eredményeinkre alapozva ugyanis én most is úgy utaztam ide, hogy a győzelemért szállunk harcba" - mondta Babos. Hozzátette, bár voltak lehetőségei arra, hogy másik párral induljon, olyat, akivel a trófeáért küzdhetett volna, nem sikerült találnia, ezért párosban nem indul a versenyen.



"Inkább az egyénire koncentrálok, ami akár pozitívan is elsülhet" - tette hozzá Babos Tímea, aki Mladenoviccsal az oldalán tavaly és 2018-ban győzött az Australian Openen, 2019-ben pedig döntős volt.



Az egyéni világranglistán 115. magyar játékos kedden a legjobb 32 között búcsúzott a Gippsland Trophy elnevezésű melbourne-i keménypályás tornától, a párhuzamosan ugyanott zajló Yarra Valley Classicon pedig már nem tudott pályára lépni párosban Mladenoviccsal, aki kedden közölte vele döntését.



Egyesben a selejtezőből szerencsés vesztesként főtáblára jutott belga Ysaline Bonaventure lesz a szintén a kvalifikációból indult Babos ellenfele az Australian Open nyitófordulójában.