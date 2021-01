Sport

Két héten belül helyreállítják a melbourne-i Puskás-szobor talapzatát

Két héten belül helyreállítják Puskás Ferenc szobrának megrongálódott talapzatát Melbourne-ben a szobornak helyet adó Olimpiai park igazgatója, John Harnden ígérete szerint. 2021.01.30 13:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szöllősi György, a Puskás ügyek hivatalos nagykövete szombaton arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a labdarúgóról mintázott szobor - melyet 2017-ben Bélteky Róbert üzletember kezdeményezésére és finanszírozásával állítottak - talapzatáról ellopták a feliratot tartalmazó táblát, ám ezt két héten belül pótolni fogják.



"John Harnden hivatalos levélben sajnálatát fejezte ki és elnézést kért a történtekért Mikola Istvántól, Magyarország canberrai nagykövetétől, akit arról tájékoztatott, rendbe tették a parkot és a szobor környékét" - mondta Szöllősi György, hozzátéve, az ott élő Bélteky Róbert - a labdarúgó NB I-ben szereplő Budafok tulajdonosa - erről személyesen is meggyőződött.



"Harnden úr tisztában van Puskás Ferenc sportolói nagyságával és Victoria állam kormánya, valamint az Olimpiai park abban is partner, hogy idén megemlékezést szervezzenek a szobornál, amelynél egyébként a melbourne-i konzulátus minden évben koszorúzást rendez" - fogalmazott a Puskás ügyek nagykövete, aki örül, hogy ilyen gyorsan pozitív fordulatot vett az ügy.



Szöllősi György elmondta, az olimpiai negyed az ausztráliai magyar emigrációnak fontos környék, mivel az 1956-os olimpia legtöbb versenye ott zajlott, így a többi között a híres magyar-szovjet vízilabda-mérkőzés is, továbbá közel van az a stadion, ahol Puskás Ferenc - már edzőként - ausztrál bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett a South Melbourne Hellas együttesével.